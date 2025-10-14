回魂計︱舒淇做絕情大婆演技爆發　離婚談判陰森冷血揭出軌夫底牌

台灣Netflix劇集《回魂計》日前啟播，由金馬影后舒淇及金像影后李心潔聯手主演，劇情以一宗詐騙綁架案為核心，講述李心潔飾演的女主角追查女兒身陷的案件，與舒淇飾演的另一位母親結盟，並展開一連串復仇之路。《回魂計》播出後僅數日，其中一段由舒淇及劇中演老公的鄭人碩上演的離婚談判戲精彩絕倫，馬上被大量網民截取影片於社交媒體瘋傳！

台灣Netflix劇集《回魂計》由金馬影后舒淇及金像影后李心潔聯手主演。（視覺中國）

台灣Netflix劇集《回魂計》由金馬影后舒淇及金像影后李心潔聯手主演。（《回魂計》劇集劇照）

《回魂計》講述李心潔飾演的女主角追查女兒身陷的案件，與舒淇飾演的另一位母親結盟，並展開一連串復仇之路。（《回魂計》劇集劇照）

《回魂計》劇情中，舒淇飾演的慧君與夫妻感情淡如水的老公國強進行離婚談判，擊中不少觀眾網民對男女感情瓜葛牽扯、遇到恐怖情人與負心人的經歷，直言非常寫實之餘，舒淇冷靜陰森的演技亦極具感染力。慧君與丈夫在咖啡廳裡對談，正當國強還囂張地喝着啤酒，仍不知道風暴已經來臨時，慧君表示：「這些年，我們夫婦倆聚少離多，婚姻也名存實亡，我們離婚吧！」提出患重病的女兒真真由自己照顧，而且附帶為真真治療募捐存款的聯名戶口，款項全歸真真條件。

慧君提出離婚，並要取得女兒的撫養權。（《回魂計》劇集截圖）

丈夫國強仍在囂張地喝啤酒。（《回魂計》劇集截圖）

國強聽到慧君的要求後，強硬地提出按法律要一人一半對分，此時慧君默默地揭開丈夫底牌：「嗯，那我們就照法律來！」取出幾張丈夫私生子與情婦的照片後續道：「這是小寶剛出世的照片，你不是一直很想要個兒子嗎？他鼻子跟你很像耶。這是一歲的時候跟媽媽一起逛街，不吵不鬧、挺可愛的。這是兩歲的時候，你們幫他慶祝生日，要去遊樂園。他跟你一樣都是射手座耶﹐將來一定也是個渣男。」不少觀眾頓時對射手座為渣男的約定俗成看法會心微笑，並為舒淇的攤牌打氣！

面對國強囂張的態度，慧君決定攤牌。（《回魂計》劇集截圖）

慧君攤牌前做足準備。（《回魂計》劇集截圖）

慧君攤牌前做足準備。（《回魂計》劇集截圖）

國強肯定想不到慧君早有證據。（《回魂計》劇集截圖）

慧君用到射手座是渣男的約定俗成的看法，令不少觀眾會心微笑。（《回魂計》劇集截圖）

慧君並未放過國強，對國強的私生兒進行脅逼：「小寶這麼可愛，五六歲的時候應該要上小學了吧。哦，你買的那橦房子在天母，離國際學校很近吧，有空的時候我會去看看他的。」慧君的狠勁讓國強感到驚訝，然後續指：「再過幾年，他十二三歲的時候就會上網了吧，他就知道他姊姊是個很有名的Youtuber，自從我接手之後，訂閱量已經有五十多萬了，然後我就會告訴全世界的人，他爸爸是個渣男、他媽媽是個小三。」

慧君對國強的私生兒進行脅逼，亦非常無情。（《回魂計》劇集截圖）

國強出軌、有私生子在先，毫無還擊之力。（《回魂計》劇集截圖）

慧君一句：「我就會告訴全世界的人，他爸爸是個渣男、他媽媽是個小三」非常狠辣！（《回魂計》劇集截圖）

雖然國強被慧君逼得幾乎無路可退，但仍然以「拖字訣」式的考慮、商量等推搪，令慧君拿出對方的護照威脅要揭發婚外情，正當國強打算搶護照的一刻，不僅被慧君擋下、更順手響亮地掌摑一巴。到國強屈服簽紙離婚時，慧君在表格生效前提醒國強：「這兩天你要照顧好自己啊，萬一你在路上出了甚麼意外，或者是被車撞了，我還是你的保險受益人喔。」不少網民流傳《回魂計》片段時，均表示發狠的女性不好惹；在大罵出軌可恥的同時取笑射手座無辜中槍，經常被認為是渣男代表；而網民亦一致認為嘆服舒淇的演技，將一位女性在心死後絕情一面演繹得淋漓盡致。

慧君取出國強的護照，準備告發對方出軌。（《回魂計》劇集截圖）

國強企圖搶護照時，慧君擋下之餘順手摑丈夫一巴。（《回魂計》劇集截圖）

國強企圖搶護照時，慧君擋下之餘順手摑丈夫一巴。（《回魂計》劇集截圖）

國強企圖搶護照時，慧君擋下之餘順手摑丈夫一巴。（《回魂計》劇集截圖）