荷李活華裔女星慘被同劇已婚男演員性侵　曾是孤兒8個月大被收養

奧斯卡影后嘉菲比絲（Kathy Bates）主演的律政劇《律師無限耆》（Matlock），去年播出後一直大受歡迎，可惜劇中華裔女演員Leah Lewis遭拍檔男星David Del Rio性侵，後者已被CBS電視台開除。據知第二季拍攝已復工，劇集亦於日前（12日）播出。

Leah Lewis。（IG圖片）

Leah Lewis遭拍檔男星David Del Rio性侵。（Getty Images）

David Del Rio。（Getty Images）

兩人在戲中有大量對手戲。（劇照）

綜合外媒報道，性侵事件發生在9月26日，Leah Lewis於10月2日指控David Del Rio性侵後，劇組即時展開內部調查，David被解雇並由保安護送離場，他所飾演的角色將不再出現在第二季。事後Leah再IG限時動態分享與母親合照，並指有媽媽在身邊將以愛與堅強繼續前行：「感謝每一位給予支持與關心的人。我們真的會堅強地走下去。重點是，堅強。請記住這一點。」

Leah Lewis熱愛健身。（IG圖片）

身形Fit爆！（IG圖片）

現年28歲的Leah Lewis在上海出生，8個月大被一對美國夫婦收養，在美國佛羅里達州長大。她於2013年參加選秀節目《The Voice》落選，之後開展了演員之路，並曾在Netflix自家製電影《青春未知數》（The Half of It，2021）中飾演女主角，與「常威」鄒兆龍有大量對手戲，直至《律師無限耆》開始為人熟識。