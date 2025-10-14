接駁靈聲2｜三大必睇原因　伊雲鶴基化身「擄魔」生還兄妹再遭殃

2022年全球恐怖片票房黑馬《接駁靈聲》狂掃1.6億美元，2024年強勢回歸！原班鬼才導演史葛迪歷克遜攜手奧斯卡提名團隊延續了首集的緊繃心理驚悚，更將恐懼提升至全新層次！金獎導演史葛迪歷克遜將再度聯手編劇C. Robert Cargill，並由奧斯卡得主伊雲鶴基回歸，帶來格局更龐大、情感更深刻、恐懼更無孔不入的終極體驗。當中有三大必睇理由，註定要入場嚇多次。（香港上映︰10月16日）

「擄魔」伊雲鶴基化身復仇怨靈

首集中，「擄魔」雖已敗亡，但他的魔爪從未離開。奧斯卡影帝伊雲鶴基將再度披上那令人膽寒的面具，但這次他不再是人，而是化身為純粹由「憤怒」與「虐待狂」驅動的復仇鬼魂！導演史葛強調：「如果伊雲不願意回歸，我是不會開拍續集的。」這份信任源自超過十年的合作默契。

編劇C. Robert Cargill透露，死後的擄魔已褪去所有人性，留下的只有最純粹的惡意。他不再滿足於殺戮，而是要主角芬尼「看著他真正愛的人死去」。伊雲鶴基對此深度詮釋：「鬼故事是關於生者難以擺脫的記憶。《接駁靈聲2》講述的是從暴力中繼續前行是何等困難。」準備好再次感受來自地獄的電話鈴聲，見證影史最令人不寒而慄的反派全面進化！

兄妹羈絆直面心魔

續集時間設定於首集事件的四年後，倖存下來的芬尼與妹妹桂將面對更複雜的心理創傷。芬尼試圖麻木自己、逃避過去；而桂則開始擁抱並發展她與生俱來的超能力，卻被新的恐怖異象所困——她看見三名男孩在偏遠的冬季營地被獵殺。

電影核心將深入探討「創傷如何在家族中迴響」。編劇C. Robert Cargill表示：「我們想探討這個循環能否被打破。」兄妹倆一個抗拒過去，一個直視恐懼，他們之間的羈絆將成為生存之戰的關鍵。這不僅是一場對抗外邪的戰鬥，更是一場療癒內在傷痕的旅程，情感衝擊力保證讓觀眾動容。

青少年成長陣痛引共鳴

導演史葛這次將故事場景拉到他記憶中最鮮明也最強烈的地點——青少年冬季營地。他坦言：「青少年時期所感受到的情感，是你一生中最強烈的之一。這值得一部更龐大、更暴力的電影。」電影將完美融合「青少年成長的陣痛」與「八零年代營地恐怖片」的經典元素。

史葛大量借鑒自己於科羅拉多州參加冬季營地的青春回憶，並向《黑色星期五》、《猛鬼街》等營地恐怖經典致敬。監製Jason Blum盛讚：「續集深化了傳說，同時保持了首集的情感親密感，成功地讓恐怖與共鳴並存。」這將是一場視覺與心理的雙重盛宴，帶領觀眾重返那個充滿張力與不安的青春年代。

《接駁靈聲2》不僅是恐怖續集，更是一次關於創傷、記憶與治癒的深度探索。準備好再次接聽來自地獄的電話，體驗今夏最毛骨悚然又直擊人心的觀影之旅！