劉俊謙蔡思韵拍拖六年終結婚　《幻愛》演精神科醫生病人戲假情真

影圈氣質情侶劉俊謙蔡思韵今日（14日）宣布已於日本低調結婚，婚禮僅邀請至親好友到場見證，及後向媒體發布復古感婚紗照，消息震撼娛樂圈。劉俊謙直至上月初出席品牌活動期間接受訪問時，仍對外表示結婚一事隨緣，如今突然宣布結婚果然命中注定、緣來沒法擋！

劉俊謙與蔡思韵宣布已於日本低調結婚，婚禮僅邀請至親好友到場見證！（資料圖片）

劉俊謙畢業於演藝學院後成為演員，與從台灣修讀表演藝術系的蔡思韵，於2019年合演《幻愛》飾演擦出愛火的精神科醫生與病人後結緣，二人戲假情真發展為情侶，並於2020年公開戀情，為影壇公認最相襯的情侶之一。

劉俊謙與蔡思韵於2019年合演《幻愛》飾演擦出愛火的精神科醫生與病人後結緣。（《幻愛》劇照）

二人戲假情真發展為情侶，並於2020年公開戀情。（《幻愛》劇照）

劉俊謙與蔡思韵公開認愛後，二人不忌諱公開同場或幕前合作，並先後於舞台劇《午睡》及ViuTV電視劇《940920》及電影《武替道》同框演出。其中，劉俊謙與蔡思韵於《武替道》開鏡時已經以情侶檔登場，雖然二人作為男女主角，並分別飾演董瑋師傅的徒弟及女兒，然而劉俊謙與蔡思䪨的劇情角色並無感情線。

劉俊謙與蔡思韵繼《幻愛》後，以情侶檔參演電影《武替道》，但戲中居然沒有感情線！（莫匡堯 攝）

劉俊謙於劇情中飾演董瑋的徒弟。（《武替道》劇照）

蔡思韵於劇情中飾演董瑋的女兒。（《武替道》劇照）

劉俊謙去年憑動作鉅製《九龍城寨之圍城》於全亞洲爆紅，然而一樣有份演出的蔡思韵卻飾演年代不同的「洛軍媽媽」；二人亦曾於《失衡凶間之罪與殺》裡演出不同篇章故事，同樣未有同框；劉俊謙與蔡思韵在《幻愛》後三度合作均欠奉同場演戲機會，上映時令影迷粉絲相當意外！

劉俊謙在《九龍城寨之圍城》飾演信一。（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

蔡思韵於《九龍城寨之圍城》飾演「洛軍媽媽」，與劉俊謙處於不同時空。（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

劉俊謙與蔡思韵在合作港產片以外，亦不乏個人代表作，包括劉俊謙主演的《贖夢》與《長安的荔枝》；蔡思韵主演的《燈火闌珊》及《久別重逢》等。劉俊謙與蔡思韵外型與氣質出眾，更作為過江龍赴台灣發展成績驕人，劉俊謙最台代表性的台灣電影必定為金馬矚目作品《小曉》，與最年輕影后林品彤飾演師生、與陳意涵亦有感情戲份。蔡思韵曾於台灣讀書，發展事業亦更得心應手，先後主演《返校》《還錢》及即將上映的鬼片《泥娃娃》，大受台灣觀眾歡迎！

劉俊謙近年亦主演《贖夢》等電影。（《贖夢》劇照）