風林火山｜麥浚龍借古天樂自嘲？　「嗰部電影我唔係好識睇……」

由麥浚龍編劇、導演及監製的年度話題之作《風林火山》，自上映以來持續引發全城熱議。電影上映一周多，票房已衝破1000萬。而今日（14/10）亦公開另一條刪剪片段彩蛋，揭開了殺手程文星（古天樂 飾）與劉思欣（高圓圓 飾）一段未曾曝光的萍水相逢。

Juno解釋這場邂逅，是殺手程文星壓抑三十年人生中，唯一一次嘗試像普通人般生活。（《風林火山》劇照）

Juno解釋這場邂逅，是殺手程文星壓抑三十年人生中，唯一一次嘗試像普通人般生活：「程文星的生活好冰冷，因剛入行做殺手時殺了同行一家，而欠下一條命，對方隨時要他償命。他因而怯懦不敢活出自己的生命，對生活沒有要求。30年來這種沒有明天的壓力籠罩著他，一直飽受煎熬。」

古天樂在戲中對高圓圓有感覺。（《風林火山》劇照）

私下跟蹤了幾日，去到她常光顧的麵店。（《風林火山》劇照）

程文星偶然遇到劉思欣，被她吸引住而跟蹤她，偷偷跟她到麵檔和戲院，並覺得劉思欣看電影的樣子很好看，在電影各種勢力角力下，淡淡譜出萍水相逢的浪漫。這場戲側寫了程文星的怯懦，即使他遇到喜歡的人，也因怕隨時沒命而不敢表白；也是劉思欣讓他第一次嘗試去享受人生。劉思欣對程文星決絕的反應也突顯她是個強悍、堅定的女人。

殺手程文星與劉思欣有著一段萍水相逢的關係。（《風林火山》劇照）

有趣是，在這條片中，古天樂飾演的程文星談到跟劉思欣入場看的某部電影，雖然睇唔明，但又覺得好好看。對白如下︰「見你一個人睇嗰部電影，我覺得好好睇……嗰部電影我唔係好識睇……我只係覺得，我睇住你睇戲個樣，我覺得好好睇。」

一個頗浪漫的情節，今時今日再看似有弦外之音，就像導演麥浚龍早預料《風林火山》會帶來激烈討論，於是借古天樂道出心聲，「一部唔係好識睇嘅戲，但覺得好好睇」，事實上覺得好睇的原因可以有千千萬萬，未必是跟劇情、畫面、對白有關，最大原因可能是跟誰一起看。