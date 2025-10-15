星戰元祖男主角麥咸美怕死後被AI復活　曾數碼減齡重返28歲拍劇

74歲美國演員麥咸美（Mark Hamill）憑《星球大戰》（Star Wars: Episode IV - A New Hope）男主角Luke Skywalker紅足半世紀，直至系列近年第二度重啟拍攝，仍飾演相同角色成就回憶殺。近年荷里活興起對AI製作的爭議，不僅創作人擔心AI取代編劇工作，連演員亦有機會因為AI重製外型模組被取代，日前麥咸美對外媒透露，自己亦擔心過世後被電影公司以人工智能「復活」！

74歲美國演員麥咸美憑《星球大戰》男主角Luke Skywalker紅足半世紀。（GettyImages）

麥咸美近日開腔談AI人工智能對演員的影響。（GettyImages）

據外媒報道，麥咸美受訪時談到人工智能參與電影製作的話題，坦言自己年事已高，擔心身故後會被AI復活，以人工智能演員身份演出的恐懼：「實在太可怕了！我去世後，他們會不會找我的家人說『我們會付這筆錢給你們，將他復活成為28歲時的模樣？』之類的說話。」麥咸美提到28歲時，正是主演《星球大戰：帝國反擊戰》（The Empire Strikes Back）最火紅的年代，近年不少星戰系列電影或劇集均重返該重點劇情時間線，因此麥咸美擔心身故後會被AI重現，亦非沒有可能。

麥咸美坦言自己年事已高，擔心身故後會被AI復活，以人工智能演員身份演出。（GettyImages）

此前，星戰熱播劇集《曼達洛人》系列中，麥咸美曾激罕參演並「減齡」演出，該劇情時間線設定於《星球大戰之武士復仇》（Return of the Jedi）後的階段，因此麥咸美演出之時，在親身穿上絕地武士長袍造型拍攝戲份後，經過後期製作達至「減齡」效果。當時劇造團隊選用Marvel御用減齡專家Lola Visual Effects的技術，透過2.5D製作處理將麥咸美的面部表情演出套用到數碼模組上，然後再重置於替身演員的面部。

麥咸美曾於《曼達洛人》劇集中數碼減齡演出經典角色Luke Skywalker。（《曼達洛人》劇照）