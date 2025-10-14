創戰紀戰神降臨｜極致觀賞體驗爽過打機　必睇大戰場景逐個數

本年度型爆鉅製《創戰紀：戰神降臨》（Tron:Ares），由謝拉力圖飾演的超強軍事AI「戰神」，率領一支極度危險的AI軍團，奉命闖入人類世界，誓言不惜一切代價搶奪一項足以顛覆人類未來的革命性AI程式，引爆連場人類與AI正面交鋒的極限存亡之戰，帶來「爽過打機」的快感。其中電影頭段已經有一場AI軍隊間的大戰，刺激的動作場面讓人心跳加速！其中有幾幕，更被影迷公認是最具官能刺激的場面，以下跟大家一一盤點。

以光輪戰車追捕，並在溫哥華鬧市上演追逐大戰！（《創戰紀︰戰神降臨》劇照）

鬧市上演追逐大戰

《創戰紀：戰神降臨》的一大賣點，是AI程式能以生物形態出現在現實世界。結果戰神被任命到現實世界，追捕女主角伊芙的一場，就成為電影必睇的動作場面！伊芙騎電單車帶上關鍵永生程式碼，結果敵方就派出戰神與手下Athena，以光輪戰車追捕，並在溫哥華鬧市上演追逐大戰！預告中警車被光束劏開成兩半的精采一幕，就是在這時出現，觀眾絕不能貶眼！

預告中警車被光束劏開成兩半的精采一幕，就是在這時出現，觀眾絕不能貶眼！（《創戰紀︰戰神降臨》劇照）

女主角闖入電子世界

電影帶來最頂尖的視覺特效，於女主角闖入電子世界一場，就盡顯充滿未來感的炫目場景！女主角於電子世界中被AI程式追殺，但戰神就以戰車帶她逃離。沿途追逐之處，就見到充滿科幻未來感的電子城市。當然，亦不少得刺激的追逐場面，上天下海通通有齊！

終極大戰巡航艦壓境

當戰神決心要叛變主人後，卻遭到昔日手下Athena追殺！結果Athena擅自將空中巨獸級別的巡航艦，從電子世界帶到現實，誓要不惜一切達成任務！結果戰神與Athena上演師徒對決，結局集視覺特效與動作於一身，刺激場面一幕接一幕，絕對是整齣電影的最大高潮！

（《創戰紀︰戰神降臨》劇照）

片尾仲有驚喜

《創戰紀：戰神降臨》由格林美獎得主、美國工業搖滾班霸Nine Inch Nails打造型爆配樂，是電影的重要亮點。然而在Nine Inch Nails的作品響起時，觀眾都切勿離場，原因是片尾尚有驚喜！片中見到逃到電子世界的反派朱利安迪林格，在當中竟發生變異，估計此驚喜將與續集有重要關係！

《創戰紀：戰神降臨》由格林美獎得主、美國工業搖滾班霸Nine Inch Nails打造型爆配樂，是電影的重要亮點。（《創戰紀︰戰神降臨》劇照）

戰神走入80年代創界網絡

戰神為得到永生程式碼，不惜冒險走到一切的創始人——凱文弗林（謝夫布烈治 飾）的創界網絡。而《創戰紀：戰神降臨》也就呈現了大量精彩復古元素，包括80年代的電子世界美學、懷舊光輪戰車等等，以昔日的科技突破與現今AI時代大躍進形成有趣對比！