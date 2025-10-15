女人四十30周年｜蕭芳芳要求以喜劇演繹　許鞍華︰想多點觀眾入場

1995年上畫的《女人四十》，由許鞍華執導，喬宏、蕭芳芳、羅家英主演，不經不覺原來已經30周年。近年業界熱衷拍攝社會議題電影，其實《女人四十》正是該範疇的俵俵者，記錄腦退化病人跟照顧者的故事，不同是該片以輕鬆，苦中作樂的手法，將家庭負擔與壓力，都化作一笑置之，樂觀面對。早前，關注香港腦退化人士的機構「賽馬會耆智園」踏入25週年，便在戲院帶大家重溫這部經典，而導演許鞍華更出席分享會，並接受《香港01》的專訪。



近年業界熱衷拍攝社會議題電影，許鞍華的《女人四十》正是該範疇的俵俵者，記錄腦退化病人跟照顧者的故事，今年亦迎來30周年。（葉志明 攝）

1995年，社會對腦退化症的認知未算深，當時還叫它做「老人痴呆」，誤將病患的影響力用年齡規範上。當年許導對該病的認識同樣不算深，緣起自《女人四十》開拍前數年，有人找她拍一部關於老人家的紀錄片，從而覺得雖然人人都會老，但這題材從未有人拍過，而在資料搜集期間，很多個案都對許導來個正面衝擊，於是拿了其中一位中年女士，照顧媽媽的故事作為藍本，改編成老爺跟新抱的「角力」。「這樣可以注入女性主義，有男人欺負女人的情節。」

1995年上畫的《女人四十》，為蕭芳芳摘下柏林、金馬、金像及香港電影評論學會影后。（《女人四十》劇照）

蕭芳芳為電影定調

電影讓女主角蕭芳芳揚威柏林影展，贏得最佳女演員銀熊獎，又聯同羅家英橫掃金馬獎最佳女主角及男配角，回港再跟喬宏三人，囊括金像獎最佳女主角、男主角、男配角，最佳編劇、最佳導演及最佳電影六個大獎。可見肯定，該片的選角是清準無誤，而蕭芳芳不單是導演由始至終的心水人選，她更為電影的方向定調。許鞍華︰「我初初打算以一部正常的文藝片手法拍攝，是蕭芳芳要求以喜劇包裝，她覺得這樣會多點觀眾入場。而她在片場亦起了定調作用，拿揑大家演繹上的喜感。」結果電影在當年獲1,400萬票房，證明芳芳姐的決定無誤。

許鞍華︰「我初初打算以一部正常的文藝片手法拍攝，是蕭芳芳要求以喜劇包裝，她覺得這樣會多點觀眾入場。」（葉志明 攝）

蕭芳芳在戲中被年青一代和電腦化取替，原來電腦都是許導最怕的一樣東西。「現在都是有限地使用，多數都交予同事處理。」（《女人四十》劇照）

至於男主角喬宏叔，許鞍華一直都屬意找他來演，「他向來予人高大有氣派的感覺，由他演老人痴呆好有反差。」但當時老闆曾經建議選用台灣演員郎雄，「郎雄當時非常紅，但我覺得作為一部香港電影，他不太像一個香港人，會令電影削去本土感覺，所以我婉拒。」

馮德倫衰在靚過頭？

至於最佳男配角羅家英，原來都並非首選，首選是曾在電影《方世玉》中，跟蕭芳芳演一對的朱江，原想在《女人四十》中重現。「他在《方世玉》的演出好好笑，能夠一本正經地演喜劇，可惜因為片酬我們負擔不起，被逼擱置。後來蕭芳芳便提議用羅家英，家英個樣好得人喜歡，但正經起來又好有氣場，跟芳芳好有化學作用。」

羅家英的生鬼演出，為他帶來最佳男配角獎。（《女人四十》劇照）

戲中飾演蕭芳芳兒子的是新演員丁子峻，是經過招募新人得來。「丁子峻的面相是有少少似芳芳，當時已落實由他去演，但隨後再有一位靚仔來面試，就是馮德倫，當時他未入行但真的好靚仔，靚到有點靚過頭，會令觀眾睇戲時出神，所以沒有讓他中選，反安排他演丁子峻的同學。」

蕭芳芳安慰戲中兒子丁子峻，別把跟女友吵架一事放在心頭，又分享如何追回女孩芳心的貼士，盡顯作為母親幽默一面。（《女人四十》劇照）

馮德倫因太靚仔，失去《女人四十》兒子一角，但隨後便演出《美少年之戀》 （1998），名正言順。（《美少年之戀》劇照）

「人生，係好過癮㗎！」

拍攝《女人四十》時，許鞍華只有48歲，對於老沒太大感覺，來到現在七十有八，是學習面對的時候。「其實老跟這個病是可以沒有關係，有時更體會到老，可以仲慘過痴呆。老是去到某個年紀，就要不斷修復自己，醫生會變成你最好的朋友，不過有得老已經算是幸福，我這刻都去學習接受。」

拍過腦退化的故事，自己都有擔心過會成為「主角」，「剛才都有去問工作人員，怎去避免，如何令病情惡化得緩慢一點。近年都開始曾經忘記某些事情，但如果仲記得自己忘記了某些事，就證明其實未有這個病。」正如戲中喬宏叔一句對白︰「人生，係好過癮㗎！」活到今天，許導都非常認同。「這是最好的的形容，因為過癮無分好壞，好難受都可以好過癮，如果你有自虐狂，我自問都覺得幾過癮，人生就是要開心跟不開心的事都走埋一齊。」