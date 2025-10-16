Maggie Q主演美劇大受歡迎添食第二季　幕後花絮曝飛車代駕坐車頂

46歲混血女演員Maggie Q於千禧年初曾在香港影圈發展，拍攝《特警新人類2》及《赤裸特工》等作品，以美艷五官及性感身段成為不少男士心目中的銀幕女神。近年Maggie Q集中於荷里活發展，極少在香港演出及露面，但仍不時在社交媒體分享生活及分享現況，被受影迷粉絲關注。今年由Maggie Q主演的警匪追兇美劇《Ballard》播出後大受歡迎，月初宣布「添食」由原班人馬拍攝第二季，足顯Maggie Q在美國影視圈受歡迎程度依然不減！

46歲混血女演員Maggie Q於千禧年初曾在香港影圈發展。（GettyImages）

Maggie Q以美艷五官及性感身段成為不少男士心目中的銀幕女神。(qeepup IG圖片)

Maggie Q曾在香港拍攝《特警新人類2》及《赤裸特工》等作品。（電影截圖）

劇集《Ballard》在美國大歡迎，Maggie Q今日（14日）於社交媒體上感謝觀眾支持，並請大家繼續期待第二季的來臨。Maggie Q分享多張幕後花絮照片，並表示：「感謝所有支持《Ballard》的觀眾支持，讓我們獲得拍攝第二季的機會！亦感謝花絮裡出現的所有演員與幕後工作人員，你們是劇集不可缺少的命脈！我愛你們喔！」

Maggie Q主演警匪美劇《Ballard》大受歡迎，她亦於社交媒體分享多張幕後花絮照。（Maggie Q IG圖片）

Maggie Q主演警匪美劇《Ballard》大受歡迎，她亦於社交媒體分享多張幕後花絮照。（Maggie Q IG圖片）

Maggie Q主演警匪美劇《Ballard》上山下海拍攝多場戲份，她亦親身上陣演出。（Maggie Q IG圖片）

Maggie Q主演警匪美劇《Ballard》上山下海拍攝多場戲份，她亦親身上陣演出。（Maggie Q IG圖片）

Maggie Q在拍攝《Ballard》期間不僅以警隊制服及警探便衣造型登場，更親身上山下海拍攝飛車與滑浪等橋段。其中讓影迷最驚喜的花絮相片，為Maggie Q駕駛私家車追兇的一幕，原來看似普通的車廂場景，竟然有一位「代駕」坐在車頂、在安全鐵籠內為Maggie Q操控軚盤，讓她能夠在車廂內演戲，足顯荷里活團隊製作認真及注重演員安全的程度，難怪不少電影劇集裡演員都可以自如地一邊「駕駛」一邊講對白演戲！

Maggie Q駕駛私家車追兇的一幕，竟然有一位「代駕」坐在車頂！（Maggie Q IG圖片）

Maggie Q在劇中以警隊制服亮相。（Maggie Q IG圖片）