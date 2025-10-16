風林火山︱內地票房暴跌至每日六位數　全國場數不變證觀眾不受落

香港警匪犯罪劇情片《風林火山》由Juno麥浚龍執導，金城武、劉青雲、梁家輝、古天樂及高圓圓等主演，電影號稱斥資四億元打造、醞釀八年至今終於上映，旋即成為全城觀眾網民熱議話題之作！《風林火山》於中港同步10月1日國慶檔期上映，香港票房日前終於衝破1000萬元大關，內地票房則為8495萬元人民幣，上映至今半個月內成績未如外界預期。

《風林火山》由金城武、劉青雲、梁家輝、古天樂及高圓圓等主演。（《風林火山》電影劇照）

據內地票房網站貓眼數據資料，《風林火山》上映頭三日票房分別錄得2133萬（10月1日）、1327萬（10月2日）及1012萬（10月3日），每日票房均位於過千萬元水平；然而上映首周末卻插水式下滑，周六周日分別僅有689萬及640萬元票房，假期表現出乎外界預期，全國影院場次編配亦由上映日34000場下跌至17000場，場次數目維持至今未有上升。

《風林火山》僅在上映頭三日錄得過千萬元票房。（《風林火山》電影劇照）

《風林火山》票房及後於10月8日及9日進一步由367萬下跌至204萬，成為上映後一大轉捩點，當日微博關於電影一段負評消息登上熱搜，估計間接造成票房進一步下跌。香港電影兩大元老級人物王晶及陳百祥，分別於個人頻道節目及訪問中發表對《風林火山》的負面評價，王晶批評麥浚龍錯用演員，而且將原定6小時剪短成2小時註定失敗，更批評麥浚龍全因為有「一個有錢的爸爸」才能完成作品。

王晶批評麥浚龍全因為有「一個有錢的爸爸」才能完成作品。（《小紅書》截圖）

陳百祥則在接受香港傳媒訪問時表示不懂欣賞《風林火山》，雖然未入場觀賞，但表示製作費用與時長令自己大吃一驚，相反自己昔日作品僅拍攝7日，但卻能成為當年票房冠軍。由於王晶與陳百祥於內地影壇影響力深遠，二人先後發表負面評價，相信足以左右觀眾對《風林火山》的觀感。

陳百祥在接受香港傳媒訪問時表示不懂欣賞《風林火山》。（葉志明 攝）

《風林火山》上映至今半個月，昨日（15日）全國場次編配雖然維持於17000場，然而票房卻進一步急跌，由日前一百萬多水平暴跌至約60萬，觀眾入座率亦減半，證明觀眾並不受落。票房網站按半個月來的數據分析下，指出場次編配或會進一步縮減，每日票房亦將維持於六位數水平，受歡迎程度難以逆轉。