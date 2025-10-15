世外︱徇眾要求提前29號上映　柯煒林童童泰妹將現身優先場謝票

香港本土動畫團隊耗時7年撼動人心力作《世外》，多次衝出香港參與世界各地影展，包括有「動畫界奧斯卡」之稱的法國安錫國際動畫影展、西班牙錫切斯國際奇幻電影節及瑞士蘇黎世電影節等等，早前更榮獲本屆金馬獎三大獎項提名，包括「最佳動畫片」、「最佳改編劇本」、「最佳原創電影音樂」，打破《麥兜》電影金馬獎提名紀錄。

香港動畫電影《世外》獲得金馬獎三大獎項提名！（《世外》動畫劇照）

徇眾要求之下，《世外》將會提前於10月29日上映！（《世外》動畫劇照）

率先欣賞過《世外》的觀眾大讚電影「今年港產電影AA+」「香港團隊太厲害了」「有種見證歷史一刻的感動」，是今年觀眾引頸以待的「香港製造」，徇眾要求下電影將由原定11月1日提早至10月29日公映，同時宣佈加設10月25及26日優先場場次，監製兼編劇楊寶文、美術總監張小踏、童童、柯煒林、泰妹將現身謝票，入場觀眾更可獲贈限量鐳射燙印片名A3海報！

柯煒林將現身《世外》優先場謝票。（電影公司提供）

「泰妹」楊雅文將現身《世外》優先場謝票。（電影公司提供）

「童童」蔡曉童將現身《世外》優先場謝票。（電影公司提供）

陳健安獻唱電影宣傳曲《如果世外見》曝光

《世外》宣傳曲《如果世外見》今日曝光，歌曲由本屆金馬「最佳原創電影音樂」提名班底創作，馮穎琪作曲填詞，CMgroovy 及Watergold編曲，CMgroovy及馮穎琪監製，陳健安主唱，細膩演繹出徘徊生死間跨越千年的史詩之旅，非常動人。《如果世外見》將於10月25日在YOHO MALL舉行MV啟動禮，屆時監製/編劇楊寶文、美術總監張小踏 Step C.、電影配樂馮穎琪、陳健安、蔡曉童（童童）、柯煒林、楊雅文（泰妹）將會出席，啟動《如果世外見》MV！