湯告魯斯與安娜迪艾瑪絲驚爆已分手　日前盛傳舉行太空盛大婚禮

現年63歲的荷里活巨星湯告魯斯（Tom Cruise）今年7月被爆與37歲古巴女星安娜迪艾瑪絲（Ana de Armas）拍拖，「父女戀」已成公開的秘密。連月來多次傳出兩人正準備結婚的消息，日前更有消息指他們有意在太空舉行史無前例的盛大婚禮，卻突然驚爆兩人已分手，結束8個月的短暫戀情。

湯告魯斯驚爆與安娜已分手。（Getty Images）

有知情人士透露，兩人再見亦是朋友。（Getty Images)

據外媒報道，有知情人士向英國傳媒爆料，指兩人覺得已經沒有火花，並認為成為朋友對彼此較好，知情者表示：「雖然他們彼此間已失去火花，但仍然愛與對方相伴，他們處理得好成熟。」消息指，湯告魯斯與安娜迪艾瑪絲今年2月開展戀情，當時雙方已經被拍得一同外出約會，今年7月首次被拍得拖手外出因而公開戀情，知情者續指：「Tom與Ana一起有過美好時光，但他們已不再是情侶，他們會維持友好關係，但不會在約會。」而暫時雙方的發言人未有回應分手傳聞。

湯告魯斯（Tom Cruise）與安娜迪艾瑪絲（Ana de Armas）今年7月被拍到十指緊扣公開認愛。（網頁截圖）

湯告魯斯曾經有過3段婚姻，包括與Mimi Rogers、妮歌潔曼（Nicole Kidman）及Katie Holmes結過婚。而安娜亦與西班牙男星Marc Clotet在2011年至2013年結婚，其後與2019年跟賓艾佛力（Ben Affleck）拍拖，及與古巴總統Miguel Díaz-Canel Bermúdez繼子Manuel Anido Cuesta傳緋聞。

安娜曾於2019年跟賓艾佛力（Ben Affleck）拍拖。（Getty Images）