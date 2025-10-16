《96分鐘》台灣首部高鐵災難動作片　票房大收4000萬成熱話

台灣首部高鐵災難動作片《96分鐘》，近日在台灣爆紅，上映至今票房更達1.7億台幣（約4300萬港元），電影由洪子烜執導、金馬獎最佳男配角林柏宏、入圍金馬獎最佳女主角宋芸樺、台北電影獎最佳男主角王柏傑及台北電影獎最佳男配角李李仁領銜主演。恃住聱勢，電影會在10月30日香港上映。

故事講述⼀場震驚全台的炸彈攻擊案，以無辜死傷的悲劇收場，拆彈專家宋康任（林柏宏 飾）從此⼀蹶不振、退出前線。（《96分鐘》劇照）

宋康任不僅必須在96分鐘內找出炸彈、解除危機，更要直視⾃⼰深埋⼼底、不可告⼈的秘密。（《96分鐘》劇照）

台灣影史罕⾒的災難動作類型電影《96分鐘》，動員了數百⼈於信義區⼤規模封街拍攝，展現從拆彈任務到爆炸瞬間。故事講述⼀場震驚全台的炸彈攻擊案，以無辜死傷的悲劇收場，拆彈專家宋康任（林柏宏 飾）從此⼀蹶不振、退出前線。三年後，他與刑警妻⼦黃欣（宋芸樺 飾）搭上台北直達⾼雄、僅需96分鐘的⾼鐵列⾞，卻在途中接獲前上司李傑（李李仁 飾）傳來的警告 — 列⾞上藏有炸彈！為挽回婚姻，物理補教名師劉楷（王柏傑 飾）也搭上這班列⾞，同⾞乘客還有昔⽇爆炸案罹難者的家屬、準備求婚的戀⼈、返鄉的⽣意⼈⋯⋯全都被捲入這場突如其來的死亡危機。宋康任不僅必須在96分鐘內找出炸彈、解除危機，更要直視⾃⼰深埋⼼底、不可告⼈的秘密。在雙重壓⼒逼迫下，他能否成功拯救所有⼈的性命？

林柏宏特別接受了專業的拆彈訓練，並參與多場緊張刺激的打鬥場面。（《96分鐘》劇照）

林柏宏大讚戲中妻子宋芸樺，其情感張力非常出色：「在生死交關之間，我不敢直視她的眼睛，怕會忍不住哭出來。」（《96分鐘》劇照）

《96分鐘》由男主角林柏宏飾演爆破品處理組隊長。為了精準詮釋角色，林柏宏特別接受了專業的拆彈訓練，並參與多場緊張刺激的打鬥場面。其中一場長達三分鐘的激烈打鬥戲，他需要在狹窄的車廂內進行肉搏。他回憶時更眼泛淚光：「在拍到第12次左右時，體力幾乎耗盡。但整個劇組拼命的精神讓我非常感動，那一刻我覺得大家都在全力以赴完成這部作品。」他還大讚戲中妻子宋芸樺的情感張力非常出色：「在生死交關之間，我不敢直視她的眼睛，怕會忍不住哭出來。」女主角宋芸樺也表示，拍攝時因投入角色而感到恐懼：「這部戲不只是單純的動作片，背後還有很多情感層次，拍攝時我們每個人都帶著真實的恐懼和情感走進角色。」

宋芸樺表示拍攝時，因投入角色而感到恐懼︰「這部戲不只是單純的動作片，背後還有很多情感層次，拍攝時我們每個人都帶著真實的恐懼和情感走進角色。」（《96分鐘》劇照）

電影《96分鐘》在台灣上映至今已超過1.7億，更有望成為今年最高票房台灣電影，台前幕後對有此成績皆表示非常開心。林柏宏雖然感到高興，但一想到拍動作片就有些害怕：「現在一想到動作片就感到害怕，短時間內不會考慮再接，除非劇本非常好。看到觀眾的反應也讓我感到驚喜，大家映後的情緒非常激動，許多人跟我說看完後痛哭。」而宋芸樺則表示深受感動：「平時我會在網絡上查看大家的觀後心得，很多警方和消防人員及其家屬看完電影後感到深刻共鳴，這讓我非常感動，也是我一開始拍這部戲的目標。」