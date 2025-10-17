陳法拉分享荷里活新戲試鏡奇妙經歷　感激葉德嫻指導提醒「爆肚」

陳法拉近半個月走遍歐美多個城市，與金球獎影帝哥連法路（Colin Farrell）、導演Edward Berger、泰達史雲頓（Tilda Swinton）及一班幕後團隊，為主演的荷里活新片《小人物之歌》（ Ballad of a Small Player）四出宣傳。雖然行程匆匆，但難得與劇組上下再聚，加上出席多個活動宣傳，經理人公司為他準備了一大堆不同場合的服飾，讓她感覺這個宣傳之旅，猶如走時裝show，既充實、有趣，又時尚。

《小人物之歌》（The Ballad of a Small Player）剛於美國時間15號於美國電影院上映，並於10月29日在Netflix全球上架。法拉馬不停蹄的先後飛多倫多、西班牙、倫敦、洛杉磯、紐約等城市，為電影落力造勢，包括出席了Netflix、金球獎、奧斯卡、演員工會及影評人協會等的官方活動，及不同業界的影後對答環節等，反應熱烈，令法拉尤如打了強心針。

陳法拉與哥連法路（Colin Farrell）、導演Edward Berger及泰達史雲頓（Tilda Swinton）宣傳新片。

法拉憶述為這部電影試鏡的過程說：「最初接拍這部戲的時候，大着肚跟導演最先在網上casting，在剛剛生完小朋友後兩星期，導演特別飛過去紐約和我親自會面。到拍攝的時候，更帶着一對仔女到澳門拍攝。現在電影終於上映，稍後觀眾亦可以在Netflix電影頻道看到自己的新作，心情份外興奮，這次的經歷真的奇妙和充實。」

提到與戲中另一位靈魂人物葉德嫻Deanie姐首次合作，法拉感恩在拍攝期間得到她的照顧和指導。「很難得可以和這位前輩合作，在她身上獲益良多。我們同住一間酒店，拍攝前私下會約會聊天及事先和我對戲，很專業，且很細心，她為自己的演出做足功課之餘，連我所穿的戲服反光，也留意得到，提醒我小心肚子突出來，一眼關七，事事照顧周到。」

是次宣傳之旅，法拉坦言對她年底執導的第二部短片很有得着：「今次除了一班主演之外，之前在劇組合作過的服裝、剪接等不同幕後崗位手足也有同行造勢，彼此閑聊間，讓我更了解他們的工序，有助於我稍候執導的短片。」此外，在倫敦宣傳期間，趁其中一天有4小時空檔，法拉抽空去觀賞了一套由奧斯卡影后Susan Sarandon主演的舞台劇《Mary Page Marlowe》。法拉讚嘆的說：「女主角真的演技非凡，故事亦相當感人，希望自己亦都有機會可以再演舞台劇。」

