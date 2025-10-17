韓國第一美女Clara與富豪離婚要捱世界？　5年拍40套戲吸金力驚人

被譽為「韓國第一美女」的35歲女演員Clara李成敏，今日（17日）透過經理人公司對外證實，與美籍韓裔企業家丈夫Samuel Wong結束六年婚姻，已於今年8月協議離婚。李成敏於2019年與富豪老公閃婚，高調嫁入豪門、不時在社交媒體上炫富，對於離婚後的生活，不少網民擔心過慣富貴生活的Clara將要為口奔馳，重投娛樂圈拍戲拍劇捱世界。

Clara證實與美籍韓裔企業家丈夫Samuel Wong結束六年婚姻，已於今年8月協議離婚。（李成敏IG圖片）

Clara被譽為韓國第一美女。（李成敏IG圖片）

Clara近年集中於內地發展，拍攝過大小電影作品、網大及網劇，成為內地觀眾熟悉的銀幕性感美女，就算成為人妻後仍不例外地性感演出，觀眾亦相當受落。Clara主演的動作片《緝盜》早前播出，夥拍影帝任達華擔重戲份，雖然有觀眾認為Clara劇情造型性感度不足，但仍然成為觀眾最大討論焦點之一。

韓國女神Clara於今年播出的網大《緝盜》飾演女主角！（《緝盜》電影劇照）

克拉拉於《緝盜》劇情中不乏大曬好身材的機會！（《緝盜》電影劇照）

有觀眾網民分享克拉拉的劇照時，竟嫌她「穿太多」性感度不足！（豆瓣網站截圖）

李成敏在內地市場深受歡迎，演出角色亦由《唐人街探案》系列的美女與《流浪地球2》打女閒角，晉升為中型製作女主角，年產量更不斷上升，近五年放映及40部影視作品，更有14部作品尚未上映播出，排片年期更已到達2023年！憑Clara在內地影視圈驚人產量及吸金力，相信回復單身後維持富裕生活仍毫無問題。

Clara昔日於《流浪地球2》僅飾演美女閒角。（李成敏微博圖片）

Clara在內地產量與吸金力驚人。（李成敏微博圖片）