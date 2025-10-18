創戰紀︱全球票房失利評價兩極　韓國文藝劇后李姬蒂跨界商業觸礁

荷里活科幻動作電影《創戰紀：戰神降臨》（Tron: Ares），由奧斯卡金像男配謝拉力圖（Jared Leto）夥拍韓裔美國演員李姬蒂（Greta Lee）主演，電影為八十年代經典《電子世界爭霸戰》（Tron）第三部曲，上周於香港及世界各地同步上映。《創戰紀：戰神降臨》於開畫週末全球票房衝破6000萬美元（約港幣4億7000萬元）；美國上映後首週末票房錄得3350萬美元（約港幣2億6000萬元)，在香港上映則成為開畫票房冠軍，錄得367萬元票房。

《創戰紀：戰神降臨》分別於美國及香港奪得開畫票房冠軍。（《創戰紀：戰神降臨》電影劇照）

《創戰紀：戰神降臨》由奧斯卡金像男配謝拉力圖夥拍韓裔美國演員李姬蒂主演。（《創戰紀︰戰神降臨》劇照）

《創戰紀：戰神降臨》上映一周後票房成績明顯放緩，目前全球票房累積至6866萬美元（約港幣5億3330萬元），僅及1億8000萬美元（約港幣13億9800萬元）成本的38%；儘管觀眾普遍評價不俗，卻未能於票房成績反映其支持度，在爛番茄評論網站上錄得86%觀眾評分，然而專業評審卻跌入52%爛度，兩者分數差距令人意外。

《創戰紀：戰神降臨》於爛番茄專業評審及觀眾評分之間差距甚大。（網站截圖）

據外國媒體分析，《創戰紀：戰神降臨》被認為是李姬蒂由文藝片跨界商業片的重大嘗試，此前李姬蒂於劇集《Russian Doll》及《The Morning Show》表現成功，更提名艾美獎電視劇女配角，在美韓合拍電影《從前的我們》（Past Lives）裡出色的演出更讓李姬蒂提名金球影后！李姬蒂在《創戰記：戰神降臨》裡首次參與動作武打及飛車等演出，突破文藝片亞裔女演員的侷限，然而外界反應似乎未如預期，首次跨界已不幸觸礁。

李姬蒂首次跨界商業片便觸礁。（GettyImages）

李姬蒂首次跨界商業片便觸礁。（GettyImages）

李姬蒂於韓美合拍電影《從前的我們》表演備受關注，更提名金球獎最佳女主角。（《從前的我們》電影劇照）

《創戰紀：戰神降臨》為李姬蒂首度跨界商業試水溫的作品。（《創戰紀：戰神降臨》電影劇照）

反觀男主角謝拉力圖，作為《續命梟雄》（Dallas Buyers Club）金像男配得主，此前的Marvel超級英雄電影《魔比煞》（Morbius》票房慘淡，一定程度上已證明其叫座能力不足，是次《創戰記：戰神降臨》或許會令謝拉力圖在商業片領域發展再一步受挫。

謝拉加圖在商業片領域叫座能力不足。（GettyImages）

《創戰紀：戰神降臨》由奧斯卡金像男配謝拉力圖主演。（《創戰紀：戰神》電影劇照）