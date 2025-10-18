創戰紀︱全球票房失利評價兩極 韓國文藝劇后李姬蒂跨界商業觸礁
撰文：莫匡堯
出版：更新：
荷里活科幻動作電影《創戰紀：戰神降臨》（Tron: Ares），由奧斯卡金像男配謝拉力圖（Jared Leto）夥拍韓裔美國演員李姬蒂（Greta Lee）主演，電影為八十年代經典《電子世界爭霸戰》（Tron）第三部曲，上周於香港及世界各地同步上映。《創戰紀：戰神降臨》於開畫週末全球票房衝破6000萬美元（約港幣4億7000萬元）；美國上映後首週末票房錄得3350萬美元（約港幣2億6000萬元)，在香港上映則成為開畫票房冠軍，錄得367萬元票房。
《創戰紀：戰神降臨》上映一周後票房成績明顯放緩，目前全球票房累積至6866萬美元（約港幣5億3330萬元），僅及1億8000萬美元（約港幣13億9800萬元）成本的38%；儘管觀眾普遍評價不俗，卻未能於票房成績反映其支持度，在爛番茄評論網站上錄得86%觀眾評分，然而專業評審卻跌入52%爛度，兩者分數差距令人意外。
據外國媒體分析，《創戰紀：戰神降臨》被認為是李姬蒂由文藝片跨界商業片的重大嘗試，此前李姬蒂於劇集《Russian Doll》及《The Morning Show》表現成功，更提名艾美獎電視劇女配角，在美韓合拍電影《從前的我們》（Past Lives）裡出色的演出更讓李姬蒂提名金球影后！李姬蒂在《創戰記：戰神降臨》裡首次參與動作武打及飛車等演出，突破文藝片亞裔女演員的侷限，然而外界反應似乎未如預期，首次跨界已不幸觸礁。
反觀男主角謝拉力圖，作為《續命梟雄》（Dallas Buyers Club）金像男配得主，此前的Marvel超級英雄電影《魔比煞》（Morbius》票房慘淡，一定程度上已證明其叫座能力不足，是次《創戰記：戰神降臨》或許會令謝拉力圖在商業片領域發展再一步受挫。