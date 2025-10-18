鍾麗緹長女曬歷年試鏡影片　持槍扮瘋婦一秒滴淚連美人魚都照扮

90年代性感女神鍾麗緹，曾經三度結婚並育有三位女兒，與首任丈夫育有的長女張敏鈞（Yasmine），近年高調參與選美成為傳媒焦點，並因為繼承母親立體標緻五官及曲線身材，被外界認為有望繼承媽媽混血女神的地位！張敏鈞曾隨鍾麗緹數度亮相內地節目，不過她目前仍主力於加拿大生活及發展，對音樂及演戲均有濃厚興趣，卻一直未有個人代表作品面見觀眾。

兩母女感情好好。（Yasmine張敏鈞微博圖片）

張敏鈞曾高調參加選美得獎。（Yasmine IG圖片）

張敏鈞昨日（17日）於社交平台上載自己歷年珍貴的試鏡影片，並分享於加拿大溫哥華發展的艱辛及對演戲的熱情。Yasmine在影片中先後轉換多達17套不同造型，盡力演繹試鏡角色，不但有年輕大學生、熱愛運動的少女等與其外型相襯的角色，連情緒激動的熟女、滿身邋遢的主婦、在崩潰邊緣持槍的角色亦傾情演繹，更出乎意料地扮成美人魚，展現活動及多變面貌。

張敏鈞在試鏡影片中化身學生妹、運動少女等合乎她外型的角色。（Yasmine IG圖片）

張敏鈞亦能扮成邋遢主婦、持槍瘋婦的角色。（Yasmine IG圖片）

張敏鈞試鏡影片中連美人魚都照扮！（Yasmine IG圖片）

在其中一段較長的試鏡影片中，張敏鈞化身一位悲傷的成熟女子，聲嘶力竭地唸讀對白時，在突然停頓的短短一秒鐘內竟落下熱淚，表演「一秒滴淚」的奇功！對於演戲經驗尚淺的Yasmine而言，能夠在試鏡期間如斯投入希望飾演的角色，實在令粉絲相當驚喜。

張敏鈞在試鏡影片中施展「一秒滴淚」奇功證明其投入程度與實力。（Yasmine IG圖片）

對於在加拿大發展，一直奮力試鏡渴望成為演員，張敏鈞亦分享到當中的堅持與艱辛，她坦言：「我其實極少分享關於自己演戲的動態，但最近在影視工業中浮浮沉沉，希望不斷燃點然後又熄滅，正在磨練我的信念。能夠忠於內心追逐夢想固然美麗，就算每次被人拒絕都讓妳感到傷心，甚至渺無音訊。」然而她一直未有依靠母親的名氣，返回香港發展演藝事業，而是堅持靠實力闖出自己的天地。

張敏鈞為夢想不斷嘗試、亦不斷承受打擊。（Yasmine IG圖片）

Yasmine無奈感嘆其實是一段非常漫長的過程，僅靠當初出發時的熱誠去堅持參加試鏡、在乎每一次機會：「其實非常疲累，熱愛一件或許沒有回報的事。」但她亦坦言作為藝人，並非一帆風順，而是要在每次被擊倒後重新整頓出發。

即睇更多Yasmine張敏鈞靚相！

張敏鈞Yasmine以一身黑色吊帶長裙出席派對，傾倒豐滿上圍！（張敏鈞IG圖片）

Yasmine張敏鈞遺傳媽媽鍾麗緹的豐滿上圍，逼爆泳衣似變成半透明！（張敏鈞IG圖片）

Yasmine張敏鈞遺傳媽媽鍾麗緹的豐滿上圍，仰視角度拍攝更顯地心吸力視覺效果！（張敏鈞IG圖片）

Yasmine張敏鈞身穿的白色泳衣，採平口無肩帶及高腰高叉設計，相當考驗身材！（張敏鈞IG圖片）

Yasmine張敏鈞輕鬆駕馭泳衣，側面S型身材前凸後翹非常誘人！（張敏鈞IG圖片）

張敏鈞身穿一套可愛的水果花紋比堅尼，大曬上半身纖瘦運動型體態與曲線身材！（張敏鈞IG圖片）

張敏鈞於墨西哥海灘上性感大解放！（張敏鈞IG圖片）

