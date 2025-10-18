舒淇位列電影發源地名人堂　與影帝影后齊名：太不可思議的驚喜

國際華人影后舒淇今年推出首部執導電影《女孩》，改編個人童年成長與酗酒父的關係，將家庭經歷搬上大銀幕，真摯動人撼動多國電影節觀眾，更於釜山國際電影節奪得競賽單元「釜山獎——最佳導演獎」！舒淇日前於法國里昂出席2025盧米埃電影節，攜同新作《女孩》放映，大會亦挑選舒淇主演、侯孝賢執導的《千禧曼波》與《刺客聶隱娘》讓觀眾重溫。

舒淇出席2025年法國里昂的盧米埃電影節。（舒淇IG圖片）

舒淇出席2025年法國里昂的盧米埃電影節。（舒淇IG圖片）

舒淇以國際影后及導演的身份出席。（舒淇IG圖片）

盧米埃電影節邀請舒淇出席，除了放映其執導新作、主講大師班以外，更讓舒淇在影展名人堂上留名，舒淇日前親身為自己刻名的金牌揭幕，位處於同樣在今年留名的奧斯卡影帝辛潘（Sean Penn）及影后妮坦莉寶雯（Natalie Portman）之間，能夠在名人堂與奧斯卡帝后齊名，足顯舒淇在國際影壇備受重視程度！

舒淇在電影節上主講大師班。（舒淇IG圖片）

影后亦播放舒淇執導新作與兩部經典主演作品。（舒淇IG圖片）

舒淇亦名留盧米埃電影節名人堂，親自為姓名金牌揭幕。（舒淇IG圖片）

舒淇日前於社交媒體分享盧米埃電影節一行點滴與感受，她表示：「能在電影的發源地刻上姓名，超夢幻！真的是太不可思議的驚喜了、無敵港動（感動）！謝謝Mr. Thierry Frémaux！」舒淇在為自己的名人堂金牌揭幕時，一度感動得面紅耳赤、流下熱淚，相信對從演員成為導演之間的歷程感觸甚大，而且努力能夠備受肯定亦令她份外感恩。

舒淇名留盧米埃電影節名人堂。（視覺中國）

舒淇名留盧米埃電影節名人堂。（視覺中國）

舒淇名留盧米埃電影節名人堂。（視覺中國）

舒淇為名人堂金牌揭幕後，一度感動落淚、面紅耳赤。（視覺中國）

舒淇為名人堂金牌揭幕後，一度感動落淚、面紅耳赤。（視覺中國）

舒淇為名人堂金牌揭幕後，一度感動落淚、面紅耳赤。（視覺中國）

舒淇為名人堂金牌揭幕後，一度感動落淚、面紅耳赤。（視覺中國）

舒淇為名人堂金牌揭幕後，一度感動落淚、面紅耳赤。（視覺中國）

舒淇為名人堂金牌揭幕後，一度感動落淚、面紅耳赤。（視覺中國）