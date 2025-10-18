《震耳欲聾》改編真人真事　中國聾人子女律師力抗房產詐騙案

電影《震耳欲聾》今年在內地國慶檔上畫，結果首日票房便破1.5億元，口碑與票房雙豐收，成為話題爆紅的現象級懸疑電影！電影改編自真人真事，揭開聾人反詐案背後的真相，而男主角檀健次更憑演繹「灰度律師」一角，人氣急升。電影將於10月25日香港上映。

犯罪懸疑電影《震耳欲聾》，由實力男星檀健次、蘭西雅（《向陽花》）及周政杰（《捕風追影》）領銜主演，電影靈感部分取材自真實事件——CODA（Children of Deaf Adults）律師張琪的從業經歷，揭示了聾人社群面對的特殊挑戰與法律糾葛。全片以冷峻灰暗的色調配合犯罪節奏，成功塑造緊湊的氛圍，刻劃出聾人社群的真實境況與堅韌精神，觸動不少觀眾心弦。

電影以細膩演技與犯罪氛圍勾勒人性與道德的灰色邊界，故事講述CODA律師李淇（檀健次 飾）自小生長於聾人家庭，即「聾人子女」（Children of Deaf Adults），而他本人是聽力正常的孩子， 因而深諳聾人文化。然而，一宗針對聾人群體的房產詐騙案，將他捲入利益與是非之間。他原以為可以憑此案名利雙收，卻發現背後隱藏著比想像更龐大且複雜的網絡，令他陷入欲望與良知的激烈拉鋸，他將迎來人生最艱難的抉擇。檀健次以精準細膩的演技展現角色矛盾，令觀眾真切感受人性兩難。

女主角蘭西雅飾演聾人社群領袖小蕊，作為案件受害者代表與李淇的道德燈塔，展現堅毅與溫柔並存的魅力。另一焦點是新生代男星周政杰，他憑電影《捕風追影》人氣急升，今次驚喜加盟《震耳欲聾》，飾演具有深度陰影與心理層次的角色，為電影增添懸疑張力，演技轉型令人期待。

導演萬力以冷峻灰暗視覺貫穿全片，營造懸疑緊湊的氣氛，同時呈現聾人群體在社會邊緣的現實掙扎。（《震耳欲聾》劇照）

取材真實案件 × 犯罪氛圍塑造

導演萬力以冷峻灰暗視覺貫穿全片，營造懸疑緊湊的氣氛，同時呈現聾人群體在社會邊緣的現實掙扎。電影將犯罪與人性議題巧妙交織，在犯罪外衣下揭露良知與慾望的對抗，成為觀眾口碑力推的社會話題作品。電影預告中，緊湊的節奏與高潮迭起的情節交織出撲朔迷離的詐騙案件，令人屏息以待主角李淇如何在欲望與良知的邊緣做出艱難抉擇。觀眾將跟隨鏡頭深入聾人社群的生活與挑戰，揭示聾人社群在法律與人性灰色地帶的真實掙扎，感受真實而鮮明的社會議題。