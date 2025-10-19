等待果陀｜林家棟為對白鑽研英法版本　BabyJohn︰佢係癲癲地

影帝林家棟首次接演正劇舞台劇《等待果陀》（Wating for Godot），將於12月正式公演。由鄧樹榮執導，林家棟、朱栢謙、蔡瀚億（BabyJohn）及倪秉郎主演。該劇由諾貝爾文學獎得主，愛爾蘭劇作家及小說家森緲貝克特（Samuel Beckett）撰寫，1954年於德國慕尼黑首度公演。現今問世70年，再次以廣東話演繹，而作為演員的家棟，就對當中的對白充滿好奇，不停鑽研，希望將最原汁原味的解讀帶給香港觀眾。

鳴謝場地︰AVOCA

《等待果陀》主創左起BabyJohn、朱栢謙、導演鄧樹榮、倪秉郎、林家棟。（葉志明 攝）

跟對白的執著

早前，四位演員連同導演鄧樹榮接受《香港01》訪問，今次是林家棟首演正劇舞台劇，是半個初哥，到底甚麼驅使影帝都想再次踏上舞台？林家棟︰「畀自己一個機會試下，認識導演十幾年一直都想合作，是時候試一試，不要局限自己。」朱栢謙坦言跟家棟合作好舒服，因為他會「攬」晒所有工作上身，待大家專心去做演出部分。「有他在身邊，你要更加努力，他不是舞台劇演員出身，的確帶來一股新氣象，最有趣是他喜歡追問，是不是他的對白都會追問，是對的，是應該去問的，我都會秉持這個做法。」

林家棟︰「畀自己一個機會試下，認識導演十幾年一直都想合作，是時候試一試，不要局限自己。」（葉志明 攝）

訪問當日未正式綵排，幾位都坦言期待。（葉志明 攝）

此刻導演鄧樹榮也有分享︰「家棟對廣東話的感覺好準確，可能拍電影關係，電影鏡頭不多，時間有限，講對白沒有舞台劇這麼多，在短時間內要表達想講的，首要掌握到語言那份質感，這對個劇本好有幫助。如何將一個法文劇本繹成英文後再變成廣東話，當中不失地道又不會淪為市井，這份感覺好重要。」

導演鄧樹榮覺得家棟對廣東話的感覺好準確，可能跟拍電影有關。「電影鏡頭不多，時間有限，講對白沒有舞台劇這麼多，在短時間內要表達想講的，首要掌握到語言那份質感，這對個劇本好有幫助。」（葉志明 攝）

林家棟︰不理智但不代表冇目的

林家棟自認是麻煩，喜歡發問，但他的發問是源於要徹底理解每句對白，他甚至拿出法文及英文版對白來尋根究底。林家棟︰「我初初都有理解錯，後來逐句逐句發掘，終於明白當中的潛台辭，點解會這樣講？就算是一個精神失常的人，不理智但不代表冇目的，要找出他的目的。諾貝爾不是亂頒的。我們要面向廣東話觀眾，如自己都不清晰就會出事，所以要搵得好盡。」

林家棟自認是麻煩，喜歡發問，但他的發問是源於要徹底理解每句對白，他甚至拿出法文及英文版對白來尋根究底。（葉志明 攝）

BabyJohn︰推動大家掘出自己最深處

對於「盡」，BabyJohn本身就是「可以去到幾盡」的代言，但面對家棟都會有氣餒時︰「跟家棟哥合作不會是壓力，我反而鍾意跟這種人合作，因為癲癲地，佢會推動到大家掘出自己最深的東西。你以為自己好勤力嗎？他比你更甚，他對台辭的執著，是當你覺得已經發掘得夠深時，一聽到他的見解後，就自覺原來未夠，是心服口服，這個過程好享受。」

BabyJohn︰「跟家棟哥合作不會是壓力，我反而鍾意跟這種人合作，因為癲癲地，佢會推動到大家掘出自己最深的東西。」（葉志明 攝）

倪秉郎︰8分鐘對白好迷茫

至於另一位演員倪秉郎，港台DJ出身，一直都有份與舞台劇演出，《等待果陀》該劇早在36年前演過，當時是演朱栢謙的角色，同一劇本是隔36年再以另一角度看，的確會有新發現。「當年沒太多想法，只覺得個角色是在等日子過，但現在年紀大了，好些對白都觸及自己深處。加上今次用另一角色的視角去看，感覺完全不同，思考出來的感受完全不同。」

《等待果陀》該劇早在36年前，倪秉郎有演過，當時是演朱栢謙的角色，同一劇本是隔36年再以另一角度看，的確會有新發現。（葉志明 攝）

而今次郎哥更要面對最大挑戰，全劇只有一段對白，但一說就是8分鐘。「8分鐘！冇標點符號，哈哈……多謝大家畀好多意見我，我自己起初都有點迷茫，但我深信迷茫是對的，就如中國導演賈章柯說︰『如果當日拍攝好暢順，哪一定是有些問題，冇經過思考。』如果冇迷茫就冇得追尋。」BabyJohn在劇中跟郎哥最多對手戲，正正是這樣，就叫大家特別留意︰「他全劇只有一段對白，而且要一口氣8分鐘講完，那麼他到底怎樣跟我交流呢？大家期待！」

家棟覺得做演員是一份追尋。「一個演員的表現，劇本佔7成，導演佔2成，靈魂就是你那最後的一成。」（葉志明 攝）

朱栢謙︰貌似好地道其實好審慎

朱栢謙都笑言講到對白，每粒字都逃不過家棟與導演的法眼。「今次貌似好地道的廣東話台詞，其實內裡好審慎處理，完全逃不過兩位法眼，他們可以在沒有離開原文原意下，帶出地道的口味，屬於香港獨特的呈現。」家棟補充這是享受做演員的追尋。「一個演員的表現，劇本佔7成，導演佔2成，靈魂就是你那最後的一成，你能否拿出來是最重要。不是記性好背好對白就有，為何要講這句對白，背後理由一定要好清楚，不清楚就去搵，搵個角色、作者的背景，點解要這樣講，每個人做每一件事都有動機，你今日點解訪問我，我點解接受你訪問，一定分析到。」雖然是做幕前工作，但如何去提升演出，對內創作的追求，就是提升的法門。

朱栢謙︰「今次貌似好地道的廣東話台詞，其實內裡好審慎處理，完全逃不過兩位法眼。」（葉志明 攝）