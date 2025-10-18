陳可辛西班牙獲「卓越榮譽大獎」　分享初遊天體海灘︰眼唔知望邊

西班牙《第58屆錫切斯國際奇幻電影節》於本月16日正式開鑼，華語影壇著名導演陳可辛（Peter），除了擔任本屆影展的評審，更獲頒「卓越榮譽大獎」（Grand Honorary Awards ）以表彰導演多年在影壇對作者電影和類型電影製作的傑出貢獻。對於自己在7日內看了35部電影，感覺上了解更多現今新生代導演的想法。領獎辭謝時，Peter幽默地表示︰「拎到呢個獎，其實要還返呢個獎俾影展，因為我喺呢班年輕人身上學到好多嘢。而我覺得自己需要保持心境年輕、保持求知若渴、保持謙遜，喺電影語言上保持創新」。最後Peter亦感謝吳君如專程飛到西班牙見證他領獎。

陳可辛（Peter）獲西班牙《第58屆錫切斯國際奇幻電影節》，頒「卓越榮譽大獎」（Grand Honorary Awards ）以表彰導演多年在影壇對作者電影和類型電影製作的傑出貢獻。（大會提供）

Peter獲影展頒發的「卓越榮譽大獎」，是每年頒予在全球電影界對類型電影產生深遠影響的重要人物，除了Peter，今屆同場更有執導《妙想天開》、《十二猴子》的英國名導泰利基咸（Terry Gilliam）、瘋魔全球觀眾《小魔怪》系列的美國導演祖丹堤（Joe Dante）及《浮花》康城影后卡門莫拉（Carmen Maura）獲頒授此榮譽獎項，以表彰他們對作者和類型電影的非凡貢獻。

Peter有出席《醬園弄·懸案》映後談，期間他先以西班牙語開場。（大會提供）

頒獎當晚，Peter從影展主席Ángel Sala手中接過獎項，辭謝時開場以西班牙語感謝影展頒授這個「卓越榮譽大獎」給他，「拎到呢個獎，其實要還返呢個獎俾影展，因為我喺呢班年輕導演、新導演、處女作導演身上學到好多嘢。而我覺得自己需要保持心境年輕、保持求知若渴、保持謙遜，喺電影語言上保持創新。我要多謝你哋所有人。」而當Peter最後感謝太太君如在現場陪伴時，全場更一度起哄歡呼拍掌。

陳可辛感謝吳君如專誠到西班牙支持自己。（大會提供）

今次錫切斯國際奇幻電影節，Peter有出席《醬園弄·懸案》映後談，期間他先以西班牙語開場，身旁有位口譯員隨即開始翻譯，Peter隨即問道講緊西班牙都仲要翻譯？原來口譯員是譯加泰隆尼亞語，令在座嘉賓拍掌大笑。他亦分享巴塞隆納是他最喜歡的城市之一，41年前他21歲，到巴塞隆納拍攝，聲稱是他生命中最美好的六個月。

Peter亦擔任今屆影展評審，他表示在頒發獎項前，變成deadline fighter一口氣用了7日看了35部電影，與其他評審用了3日開會討論，直言是他人生中最累的七天︰「有啲戲好，有啲戲無咁好。好多好新導演有好創新嘅表達手法，學到嘢。」賽果將於香港時間10月18日凌晨2am揭曉。

吳君如專程飛西班牙，陪Peter攞獎共享殊榮，出席影展之餘，憶起23年前兩人同遊西班牙往事，且分享Peter當年在天體海灘的艷史說：「Peter 21歲嚟拍戲嗰陣 ，就第一次嚟Sitges 著名嘅西班牙天體海灘，有幾個女仔喺佢面前同佢傾偈，佢話佢隻眼都唔知望邊度好！喺2002年佢話要帶我返去一次大開眼界！當時我都感覺好自由奔放。咁然後今次再返嚟呢就發覺啲後生嗰個就着晒泳衣！天體嗰啲呢，就老過我同Peter ，可能仍然係40年前嗰幾個女仔！」這個天體海灘對兩人來說果然留下回味無窮的香艷往事。