混血打女何慈茵化身性感芭比　向主人撒嬌：有想呵護我的衝動嗎？

香港混血女武打演員何慈茵（Charlene Houghton），其英國人父親何麥為一代武打片宗師劉家良徒弟，因此何慈茵自5歲起已修習洪拳，為圈中少數功夫了得的女演員！何慈茵曾先後於電影、劇集及網大等場域充分表演其身手，主演電影《空手道》、電視劇《逆天奇案2》及《奪命提示》等作品，其腳法及飛躍身手驚人，在觀眾心目中留下深刻印象。

何慈茵於香港土生土長及接受教育。（何慈茵IG圖片）

何慈茵身材健美，偶然在社交媒體派性感福利！（何慈茵IG圖片）

在強悍的一面以外，何慈茵亦因為標緻混血五官、高䠷而健美體型備受關注，偶爾亦會在社交媒體分享優雅性感福利照，突顯其打女形象背後的女人味，反差感深受影迷粉絲喜愛。何慈茵日前分享多張身穿性感喱士睡衣上鏡的照片，更化身為芭比向一眾「主人」撒嬌：「有想呵護我的衝動嗎？主人冇幫Barbie梳頭。」但亦幽默地標註指：「唔好諗多、你唔夠打」讓一眾男粉絲亦不敢造次！

何慈茵再以性感喱士睡衣上鏡派福利照。（何慈茵IG圖片）

在派福利之餘，何慈茵亦以英語在社交媒體寫上：「有時候妳要經歷迷失才能重新尋回自我。」雖然何慈茵僅含蓄地寫上勉勵自己的說話，未有透露目前正在經歷與面對的迷失或難關，但相信不論在娛樂圈闖蕩或生活大小時，憑藉其正面樂觀態度，總能夠迎刃而解、覓得出路。