請勿打擾︱何啟華出埠拍攝酒店俾鬼砸　求救193：眼碌碌出唔到聲

哈囉喂劇場《請勿打擾》X「恐怖在線」現場版舞台劇，由潘紹聰、阿Dee何啟華、COLLAR成員Candy王家晴、麥沛東及梁嘉進主演，即將於10月24日起至11月9日上演共20場表演！《請勿打擾》由恐怖在線主辦、「鬼王」潘紹聰親自坐陣演出，劇情當然靈異驚慄，首次與潘Sir合作的何啟華與首次參演舞台劇的Candy，早前就《請勿打擾》舞台劇接受《香港01》專訪，在分享演出舞台劇的表演技巧、心理關口與滿足感前，率先大談二人遇過的不可思議靈異經歷！

阿Dee何啟華與Candy王家晴早前就《請勿打擾》舞台劇接受《香港01》專訪。（莫匡堯 攝）

何啟華與王家晴參演的舞台劇《請勿打擾》劇情發生於一間靈異酒店。（莫匡堯 攝）

何啟華與王家晴接受訪問時，分別談到出埠工作與拍攝電影期間，遇到不可思議、難以解釋的靈異事件。何啟華憶述有一次到柬埔寨拍攝節目時，入住一間非常「猛鬼」的酒店，與舞台劇劇情設定相似，入住期間更首次俾鬼砸：「我到柬埔寨拍節目時人生首次『俾鬼砸！以前聽說得多，但原來『俾鬼砸』的時候，腦筋非常清醒、但全身完全無法動彈！當時我與193同房，所以不是『肥仔砸』真的是『俾鬼砸』！」阿Dee笑言該酒店尚算簇新，起初以為不會遇到怪事，豈料：「那一刻我醒來，看到眼前所有物件都在空中飄浮，好像有一團波浪紋形狀的東西在飄！」

何啟華到柬埔寨拍攝期間，首次於酒店內經歷俾鬼砸。（莫匡堯 攝）

當時何啟華靈機一觸，打算向同房的193求救，誰知發現俾鬼砸無法發聲：「我想大叫要193救我，但完全無聲、發覺無法說話，只能雙眼不停四處張望。」阿Dee以為俾鬼砸已經夠恐怖，但竟然禍不單行：「這個時候我竟然聽到腳步聲從玄關一步、一步走近，到我床邊時停下腳步，然後我竟感覺到綿被凹陷，爬上我的床上！」何啟華表示當時想盡辦法呼叫、心中不斷咒罵，最後：「我心裡不停爆粗、不停爆粗，然後感覺『他』下床，腳步走回玄關、打開門離開，然後突然間我四肢便能夠活動。」阿Dee於是馬上搖醒鄰床的193，但隊友卻表示完全沒有任何感應，笑言193可能陽氣較盛，靈異物體不敢打擾。

何啟華俾鬼砸期間曾向193求救但無法出聲，更笑言193陽氣較盛從來沒有遇過同類事件。（莫匡堯 攝）

至於曾主演電影《邪mall》的王家晴，則想起一件在取景「死場」拍攝期間，劇組遇到的一宗怪事。Candy表示當日正值農曆七月鬼門開關之日：「我記得發生過兩件事！首先在我們拍攝期間，商場走廊一間格仔鋪的落地玻璃，無緣無故突然碎裂！但店鋪裡其實沒有人，貨物亦隨玻璃碎散滿一地！雖然當時我沒有面向店鋪方向，卻清楚記得沒有聽見碰撞下，玻璃便突然碎裂！」

王家晴記得《邪mall》拍攝期間遇上鬼門關大開的日子，當晚接連發生兩宗怪事！（莫匡堯 攝）

正如何啟華於柬埔寨禍不單行，王家晴在《邪mall》拍攝同一晚，亦接二連三發生怪事。Candy憶述指劇組當時要拍攝一段追逐拉扯戲份，其中一位演員卻突然間完全失去意識：「那兩位演員要上演一段拉扯糾纏，其中一位突然間失去意識、直挺挺地向後倒在地上！」雖然Candy不願透露怪事發生於哪一位男演員身上，但仍續指：「劇組未有就事件召護傷車，但隔了好一段時間，他終於自行清醒過來。我們上前關心情況時，他完全不知道到自己失去意識暈倒。」阿Dee隨即笑言：「真的名副其實『鬼拍後尾枕』啊！」Candy則心有餘悸地表示，劇組其實每日開工前都按傳統拜神燒香，但正值鬼門關大開之日，卻仍接連發生怪事。

王家晴目睹其中一位演員突然失去意識暈倒，醒來卻完全沒有印象發生何事。（莫匡堯 攝）

Candy王家晴

Makeup : Janice Wong@powderclub_hk

Hair: Crystal Chan

Stylist: Cedric Cheung

Assistant: Natalie Lin

Wardrobe: Alessandra Rich & Prada

Candy王家晴。（莫匡堯 攝）

Dee何啟華

Hair : Harris Lai @CHIC Private I salon

Makeup : Annie G. Chan、Alice @Annie G. Chan Makeup Centre

Wardrobe : Mr Porter, CLOT

Stylist : PIPA Creative