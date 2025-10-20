李連杰病重後亮相武術比賽交棒吳京　回復精神元氣粉碎險死傳聞

62歲國際武打巨星「功夫皇帝」李連杰，自從十多年前被診斷患有甲狀疾病，一直受健康問題困擾，產量大減幾近絕跡大銀幕，轉而潛心學佛。雖然李連杰已淡出幕前，然而對推廣中國武術仍然出心出力，昨日（19日）李連杰於社交媒體分享出席國際傳統功夫錦標賽的相片，在盛會場亮相時顯得非常精神，相比早前傳出病重入院時顯然已回復元氣、粉碎早前險死傳聞，令影迷粉絲放下心頭大石。

李連杰近年一直受健康問題困擾。（李連杰微博圖片）

李連杰早前病重入院，更傳出病情嚴重險死。（影片截圖）

李連杰作為國際武打巨星，將中國功夫透過電影讓全球觀眾認識，為武術界最具代表性的人物之一，會上李連杰亦將國際武術形象大使的重任交棒新一代，使命由今年開始將由百億票房武打巨星吳京延續。李連杰於社交媒體分享指：「在過去的18年來，我一直非常謙恭與榮幸地，為國際武術聯合會擔任國際武術形象大使。這星期於國際傳統功夫錦標賽上，我的完（圓）滿走完我的旅程，並將這重任交托予我的朋友、非常出色的吳京！」

李連杰將國際武術形象大使的重任交棒予吳京。（李連杰IG圖片）

李連杰由2007年起擔任國際武術形象大使，至今已長達15年！（李連杰IG圖片）

在重要的交棒儀式外，李連杰亦與吳京一同與恩師吳彬重聚，三人在賽場看台合照，吳京更蹲跪於恩師膝前，非常謙虛恭敬。李連杰表示：「非常感恩能夠見到我們的恩師——吳彬，並且與一眾來自世界各地、充滿熱誠的運動員，看到武術能夠如此盛放，讓我充滿欣慰！」吳彬為中國當代武術一代師，作為北京武術隊首任總教練，曾一手培養多代武術運動員，最著名弟子包括李連杰、甄子丹及吳京，日後成為三大國際武打巨星！

李連杰、吳京一同與恩師吳彬重聚。（李連杰IG圖片）

李連杰、吳京一同與恩師吳彬重聚。（李連杰IG圖片）

慧眼愛才成就功夫皇帝

據指，李連杰年少時參加武術隊後不久，母親曾因為擔心練武耽誤學業，打算讓李連杰退隊。吳彬當時看中李連杰的潛質，多番家訪說服李母，最後才令李連杰能夠繼續修練。如果當年沒有吳彬的慧眼與愛才之心，李連杰或許一生便會被改寫，今日中國以至世界電影亦不會有「功夫皇帝」。

吳彬慧眼賞識李連杰，因此成就功夫皇帝。（《黃飛鴻之二：男兒當自強》電影劇照）

李連杰與甄子丹均曾經師從吳彬。（《黃飛鴻之二：男兒當自強》電影劇照）

一個決定改寫吳京一生

同樣出身於北京什剎海體育運動學校的吳京，畢業後繼續在武術隊擔任教練，直至1995年，師傅吳彬決定推薦吳京參演電影《功夫小子闖情關》，因此進入演藝圈並得到國際知名武指袁和平的賞識，此舉改寫吳京一生讓他成為現代中國最具叫座力的武打演員，成就百億票房佳績！