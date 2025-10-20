Sydeny Sweeney中門打開曬澎湃上圍　都唔夠呢為神秘蒙面名媛搶鏡

「奧斯卡金像獎博物館」自2021年開始每年舉行慈善晚宴籌款，本年度的慈善晚宴於日前（18日）晚在美國洛杉磯奧斯卡電影博物館舉行，一眾巨星名流都盛裝出席，星光熠熠程度如奧斯卡頒獎典禮般。當日有不少女星都性感亮相，可惜都不及這位神秘蒙面名媛搶鏡！

50歲的Eva Longoria性感現身！（Getty Images）

狄美摩亞。（Getty Images）

Sydeny Sweeney曬澎湃上圍。（Getty Images）

一眾荷里活紅星包括美國狄美摩亞（Demi Moore）、華裔女星劉玉玲（Lucy Liu）、Kendall Jenner、Hailey Bieber、 Selena Gomez與新婚丈夫Benny Blanco、Eva Longoria等都有出席。當中Sydney最為性感，她穿上性感黑色晚裝示人，開胸設計大曬澎湃上圍。不過年過半百的狄美摩亞與「靚太」Eva Longoria都性感上陣，身材Fit爆，凍齡力驚人。

Selena Gomez與新婚音樂人丈夫Benny Blanco。（Getty Images）

劉玉玲。（Getty Images）

Cara Delevingne。（Getty Images）

Kendall Jenner與Hailey Bieber。（Getty Images）

另外，Kim Kardashian的打扮最出位，她穿上淺啡色路肩低胸晚裝亮相，但今次就戴上啡色頭紗包頭示人，並佩戴了巨型鑽石頸鍊，成功搶Fo。Kim在紅地氈受訪時，她被記者問到在晚宴上可會脫去面紗進食她回答：「不會（進食），我來之前已確保自己已吃了東西。」

Kim Kardashian。（Getty Images）