請勿打擾︱何啟華離隊演出更覺輕鬆　王家晴自爆舞台性感尺度極限

哈囉喂劇場《請勿打擾》X「恐怖在線」現場版舞台劇，由潘紹聰、阿Dee何啟華、COLLAR成員Candy王家晴、麥沛東及梁嘉進主演，即將於10月24日起至11月9日上演共20場表演！《請勿打擾》舞台劇為何啟華首次與潘Sir合作，更為Candy首部參演的舞台劇演出，二人早前就《請勿打擾》舞台劇接受《香港01》專訪，分享演出舞台劇的表演技巧、心理關口與滿足感，更預告將以睡衣上台演出！

阿Dee何啟華與Candy王家晴早前就《請勿打擾》舞台劇接受《香港01》專訪。（莫匡堯 攝）

何啟華與王家晴接受訪問時，首次談到早前劇組釋出的舞台造型照，一眾演員均以睡衣上陣、合符猛鬼酒店住客的場景角色設定。睡衣雖然為相當私密、個人的衣著，Candy卻毫不介意在觀眾面前著睡衣做戲：「其實我很喜歡！立刻覺得可以放開肚皮盡情吃！當我知道不用露腰、可以穿寬鬆的睡衣，我便覺得非常輕鬆！」身旁的阿Dee始料不及、驚奇地表示：「啊！我完全不明白妳作為女神之苦啊！」Candy則笑言相比繁複的舞台造型，睡衣能夠讓自己在新鮮的劇場上更自在表演，亦更投入酒店睡房的劇情環境。

Candy笑言以睡衣為舞台造型便可以放開肚皮盡情吃喝。（《請勿打擾》舞台劇造型照）

相反，作為男生的何啟華卻比較介意是次睡衣造型，他嘆指自己的睡衣為短袖短褲：「我真的沒有想過，因為自己腳毛比較濃密、腳瓜又粗，所以一向十分介意要穿短褲。」當然阿Dee會配合劇組的安排，不會影響演出，但亦透露造型一項秘密：「其實海報沒有拍到另一樣有趣的地方，我當時穿著一對鴨仔拖鞋拍攝，希望到時可以穿著上台做戲，雖然可能會偏平足，但勝在抓地力強，應該是個不錯的體驗。」談到短褲，Candy開玩笑地挑戰阿Dee穿「真理褲」上台，笑言自己也能接受：「你可以試穿女生們的真理褲，反正都要露便穿更短吧！你穿我就穿！」表示自己舞台尺度極限只接受到真理褲，性感睡衣則為太大挑戰。

各位觀眾可以留意阿Dee最後有沒有穿鴨仔鞋上舞台。（《請勿打擾》舞台劇造型照）

何啟華首次與潘紹聰合演舞台劇，表示去年其實已收過演出邀請，檔期終於配合到令他非常興奮：「我事隔兩年再演舞台劇，其實很想念與台下觀眾互動、演出直接對觀眾有影響力的感覺！加上演舞台劇時，觀眾掌聲、歡呼等情緒價值，那種感覺在其他地方得不到！」早前COLLAR曾舉辦兩場演唱會，但Candy笑言對沐浴於粉絲掌聲歡呼的感覺不會生厭：「我覺得又談不上習慣了，但會一直想追求得多，直到不習慣沒有掌聲歡呼！但感覺上演唱會與舞台劇的歡呼又不太一樣。」

阿Dee笑言享受演舞台劇時觀眾現場給予的情緒價值。（莫匡堯 攝）

何啟華於舞台劇演出經驗比王家晴豐富，談到為師妹提供踏台板前的貼士，阿Dee當然沒有放過開玩笑的機會：「首先當然不要聽導演的話！綵排緊記要遲到，妳才能建立出自己的氣勢，令大家注意妳接下來的每個表現！」Candy當然醒目聽懂阿Dee話中有話，感謝他的兩項「提點」。

阿Dee開玩笑「提點」話中有話，Candy當然醒目地聽得出。（莫匡堯 攝）

然而是次舞台劇為二人鮮有各自「離隊」的演出項目，談到與隊友分離、在較陌生的環境與團隊合作，何啟華的感受令人相當意外：「正因為沒有隊友在旁，其實令我非常輕鬆！因為我的隊友們通常「亂棍」毆我，不論綜藝、訪問或上台唱歌，我要想辦法接住他們所有忽發奇想的行徑！」但阿Dee亦認真地續指：「即使出道或做演出至今，其實上舞台無論如何都會緊張，那種踏上台板前的興奮，非常刺激！」

阿Dee表示離隊ERROR參與演出反而更覺輕鬆。（莫匡堯 攝）

王家晴首次參演舞台劇，更要離隊孤身上路，坦言自己性格慢熱，平素訪問亦較寡言、通常交由隊友負責，但亦通過是次機會學習成熟獨立面對：「第一次圍讀與一眾從未合作的前輩見面，其實非常緊張、一直纏住經理人不放！但往後我都要單獨出席綵排，便主動去社交，前輩們對資歷最淺、年紀最輕的我亦照顧、鼓勵有加，讓我有信心與空間嘗試不同的演出方法。」

王家晴為《請勿打擾》演員團隊中資歷最淺、年紀最輕的演員。（莫匡堯 攝）

Candy王家晴。（莫匡堯 攝）

Dee何啟華

