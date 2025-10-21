風林火山｜監製親證冇6小時版本　有建議變迷你劇︰仍商討可能性

由麥浚龍執導，金城武、劉青雲、古天樂、梁家輝、高圓圓主演的電影《風林火山》，耗資4億歷時8年終於上畫，但自開畫以來便毀譽參半，成為城中熱話。有人說看不明，亦有人說期待流傳的6小時版本可以公映。早前，導演陳德森看畢電影，便公開讚賞「我非常喜歡這個電影！」更表示想看傳說中的6小時版本。此時，《風林火山》的監製禤嘉珍便親證，其實沒有6小時版本這回事。

電影《風林火山》，耗資4億歷時8年終於上畫，但自開畫以來便毀譽參半，成為城中熱話。（《風林火山》海報）

電影中有不少演員客串演出，包括劉青雲戲中的同袍劉永。（《風林火山》劇照）

導演陳德森於上星期，公開稱讚《風林火山》是他非常喜歡的電影，縱有提出當中的缺點「劇本尚欠精細和清晰」，但又從運鏡、鏡頭設計、畫面的陳設、服裝造型等，看出非常用心。又寄語麥浚龍︰「Juno如果沒有被今次票房打擊到，假以時日的未來他肯定是香港影壇的另一位大師！」最後更為電影下一個總結︰「這個電影是可惜了！想看他的六個小時版本是想看麥浚龍更多天馬行空的創作！」

陳德森欣賞《風林火山》，更表示導演麥浚龍「肯定是香港影壇的另一位大師！」（網頁截圖）

《風林火山》上畫後有不少刪剪片段公開，其中一條是古天樂與高圓圓，有一段萍水相逢的關係。（《風林火山》電影劇照）

就此，監製禤嘉珍於昨晚（20/10）發文感謝陳德森的欣賞，但同時亦澄清《風林火山》根本沒有相傳的6小時版本，以正視聽。「其實《風林火山》沒有傳說中有六個小時這麼長的版本。六個小時⋯可能是順片未剪輯時的長度，致以訛傳訛至今。我看過完整1st cut 是4小時，豐富的。」

另一被刪剪的片段，有夏韶聲演出，飾演殺手集團的清道夫。（《風林火山》電影劇照）

倡4小時內容變成迷你劇

現時上畫版本為2小時多，即有兩小時的內容大家未能欣賞，亦即是未能全面體驗麥浚龍這部戲想表達的世界，而監製禤嘉珍亦坦言，有平台曾提議他們將現時刪走的物料，再製作變為一個5至8集的迷你劇，但這提議執行上有一定難度。「由於拍攝已過了這麼多年，題材怎也受時間性影響，再加上牽涉的工序及其他製作如特技、演員、預算、時間……等等問題比較複雜，現仍商討可能性階段……希望不久將來會給你及喜愛這部戲的觀衆一個答案。」