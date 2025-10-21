接駁靈聲2｜各地票房創觀影潮　巴西連日落雨反成最強助攻因素？

恐怖電影界新王者強勢誕生！Blumhouse王牌製作的《接駁靈聲2》近日在全球引爆驚悚旋風，首週橫掃4,200萬美元票房，國際市場更以1,550萬美元的亮眼成績全面超越前作《接駁靈聲》及《罪人們》同期紀錄，展現驚人吸金力！

《接駁靈聲》第一集，講社區內有男童被綁架，而綁匪是孔武有力的狂徒，令多名孩童受害。（《接駁靈聲》劇照）

這部由環球影業發行、恐怖片大師伊雲鶴基主演的驚悚續作，目前已登陸全球71個電影市場，在各地掀起觀影熱潮。墨西哥市場以430萬美元的驚人成績強勢登頂，狂攬近六成市場占有率，成為該片海外最大票倉。英國與愛爾蘭市場同樣表現亮眼，以148萬美元穩坐票房亞軍，較首集票房飆升19%，顯示該系列在當地持續升溫的驚人魅力。

恐怖片大師伊雲鶴基主演的驚悚續作，目前已登陸全球71個電影市場，在各地掀起觀影熱潮。（《接駁靈聲2》劇照）

更令人振奮的是，巴西市場在陰天細雨連綿的天氣助攻下，相信大家減少戶外活動，轉移到戲院娛樂，意外催生觀影熱潮，創下120萬美元的優秀成績，讓該片穩坐當地票房冠軍寶座。而澳洲與法國市場同樣不遑多讓，雙雙躋身海外市場前五名，證明這股恐怖旋風正持續席捲全球影市。

巴西市場在陰天細雨連綿的天氣助攻下，相信大家減少戶外活動，轉移到戲院娛樂，意外催生觀影熱潮。（《接駁靈聲2》劇照）

業內人士分析指出，《接駁靈聲2》的首映成績不僅大幅超越前作《接駁靈聲》與《凶器》的表現，更是將同類型作品《罪人們》及《魅笑2》遠遠拋在身後，票房差距超過三倍之多，展現出該系列日益增強的市場號召力。隨著萬聖節檔期臨近，預計這股恐怖熱潮將持續延燒，為全球影市注入一劑強心針！