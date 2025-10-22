青龍獎提名名單｜宋慧喬孫藝珍爭影后　兩前度玄彬李秉憲角逐影帝

《第46屆青龍電影獎》昨日（21日）公布入圍名單，當中最競爭最激烈的是影后獎項，孫藝真和宋慧喬分別憑《選擇有罪》及《驅魔黑修女》入圍，而李在仁、李慧英及少女時代的允兒亦一同角逐獎項。允兒今次第四度提名青龍獎影后，加上在《我的鄰居是惡魔》中一人分飾兩角，演技驚艷影迷。

宋慧喬在《驅魔黑修女》中飾大曬演技。（劇照）

孫藝真憑《選擇有罪》入圍。（劇照）

允兒憑《我的鄰居是惡魔》第四度角逐青龍影后。（劇照）

今屆《青龍獎》的焦點落在入圍演員之間的「恩怨情仇」，宋慧喬與孫藝真最奪佳女主角，而李秉憲和玄彬則同時入圍最佳男主角，兩位男星都是宋慧喬的前男友，而孫藝真則是玄彬的現任妻子，複雜的關係引起網民高度關注。另外，今次將是孫藝珍與玄彬婚後首次出席同一頒獎禮。

至於配角方面，男星朴正民憑《哈爾濱》與《臉》的權海驍、《破果》的金聖喆、《超異能特攻》的李在仁、《調教我的喪屍女兒》的尹敬浩及《選擇有罪》的李聖旻爭最佳男配角。而最佳女配角則由《破。鏡。慾》的朴智賢、《臉》的申鉉彬、《選擇有罪》的廉惠蘭、《調教我的喪屍女兒》的李姃垠及《驅魔黑修女》的全汝彬角逐。另外。《選擇有罪》、《臉》、《調教我的喪屍女兒》、《哈爾濱》及《破果》均有份角逐最佳電影，其中《選擇有罪》共有12項提名，成為最多提名的電影。