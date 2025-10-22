暴蜂尼亞｜光頭愛瑪史東掀話題　搞「光頭首映」粉絲為偶像即剃頭

兩屆奧斯卡影后愛瑪史東（Emma Stone），再度與《可憐的東西》（The Poor Thing）鬼才導演尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos）聯手，推出全新心理驚悚力作《暴蜂尼亞》(BUGONIA)，以尖銳黑色幽默、充滿挑釁性的故事，剖開當代社會瘋狂與荒誕。早前在威尼斯影展贏得不少掌聲，令觀眾引頸以待。戲中愛瑪史東更有一個光頭造型，而電影公司迎合宣傳，舉行了一場「剃頭換門票」嘅光頭首映。

愛瑪史東在戲中飾演一位製藥界，隻手遮天的女執行長美雪。（《暴蜂尼亞》劇照）

愛瑪史東在片中遭綁架，因被懷疑是外星人，故剃光頭以證身份。（《暴蜂尼亞》劇照）

日前，電影《暴蜂尼亞》導演尤格藍西莫及女主角愛瑪史東，出席在美國加州洛杉磯舉行首映禮，電影公司更史無前例在首映禮發起「剃頭換門票」活動，承諾無論天生光頭或自願剃髮的觀眾可直接換取免費入場資格，電影公司還貼心安排了髮型師駐場提供即場理髮服務，現場反應熱烈，數十名忠實粉絲響應。而舉行這場「光頭試映會」，皆因愛瑪史東在片中飾演一位遭綁架的企業CEO，而且被懷疑是外星人！此次「光頭限定」活動正是呼應劇情並向主角致敬，活動因其大膽破格、突破傳統的宣傳活動而引爆全球影迷熱議。

呢幕使唔使不斷重複重複又重複咁同大家睇真Ｄ。（《暴蜂尼亞》劇照）

親臨現場的奧斯卡影后愛瑪史東，看到排隊等候理髮的粉絲隊伍時十分驚喜，並主動走向前與他們互動、自拍，甚至為幾位粉絲加油打氣。她向媒體表示：「這太不可思議了！這種純粹的奉獻和對藝術的擁抱，正是我們拍攝這部電影所希望傳達的精神。他們是真正的勇士。」

一位參與剃頭的年輕粉絲在受訪時激動地說：「這不只是為了一場免費電影。這是一種聲明，是對這部電影藝術理念最直接的參與和支持。能讓愛瑪史東見證這一刻，一切都值得了！」

參與者不乏長髮少女，足見決心之大。（網上圖片）

粉絲獻髮，剃得開心。（網上圖片）

現場充滿光頭人士，有天然反光效果。（網上圖片）

《暴蜂尼亞》故事講兩名沉溺於陰謀論的表兄弟，決心衝破網絡同溫層，綁架一位在製藥界隻手遮天的女執行長美雪（愛瑪史東 飾）。他們深信美雪是偽裝成人類的外星異種，意圖毀滅地球。兩人將她囚禁於幽暗地牢，展開連場瘋狂激烈的對峙。