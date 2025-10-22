金童｜朱栢康感激張繼聰鞭策　借操肌克服︰生命中一個好大的黑洞

張繼聰由創作、鍛練體能，自費做後期，到上映，歷時六年的心血作《金童》，鐵定11月21日正式面世。張繼聰希望自己所作的一切，能鼓勵到行內的戰友們，凡事不要輕易放棄，當中好兄弟朱栢康也感激阿聰，憑着他的勉勵，在他人生交叉點扶了他一把。

朱栢康跟足拳手的訓練過程，務求達至拳手的形態感覺，最後成功減磅到160磅上陣。（《金童》劇照）

在戲中同樣飾演拳手的朱栢康，六年前接拍《金童》這部電影，正正是自己人生最低潮，雖然一切事過境遷，但他坦言多得阿聰相助，讓他在低潮中走過來。「其實不是我拍這部戲去撐阿聰，反而是他讓我拍這部戲而撐起我！ 因為當時面對人生最大的一個難關、也是我生命中一個好大的黑洞，對於自己未來沒有方向、沒有目標，非常之頹廢 ，但阿聰讓我參與這部電影演出，用行動來支持我，令到我的生活頓時有返一個好清晰、明確的目標，重拾信心！」

戲中二人不打不相識，隨後更變成好友。（《金童》劇照）

為了演好拳手這個角色，朱康跟阿聰一樣接受艱辛的體能訓練，對打拳零認識的朱康而言，絕對是挑戰難度。朱栢康︰「拍《金童》之前，我完全沒有武術底子，為了演活角色，找來一位MMA教練，學打西洋拳，斷斷續續學了一年，自此之後愛上了這運動；發現其實原來西洋拳是想一種都幾優美的搏擊藝術。我記得當初操練身體嘅時候好瘦；加上生活上不是太開心，當時自己只得130磅，直到接到這部戲之後，花了差不多年多時間操練增磅，最高峰去到200多磅。」

二人在戲中一起鍛鍊互相扶持，現實中阿繼都無意中扶了朱康一把。（《金童》劇照）

到正式拍攝時，朱康需要甩水（「甩水」在健身中是脫水減重策略，目的是讓肌肉線條更明顯），務求達至拳手的形態感覺，最後成功減磅到160磅上陣。他自言艱辛過程雖不及阿聰，但絕對不好過。「最難得是阿聰還不停為我打氣，連不關事的劉俊謙，都笑我勁過Christian Bale（基斯頓比爾），當年他拍戲可以短時間內塑造又肥又瘦的身型效果，對方要用好多不同support才能達到效果，但我用土泡的方法減肥、增磅、舉重….已成功達到與Christian相同效果。他如此的比喻讚美，我唯有接受！」

朱康跟阿聰一樣接受艱辛的體能訓練，對打拳零認識的朱康而言，絕對是挑戰難度。（《金童》劇照）

朱康見證阿聰辛苦鍛鍊過程，無間斷的操練、甩水，補充豐富蛋白質、碳水化合物等，以保持肌肉線條除衫拍拳賽打戲，最大鑊是不停飲水，到後期滴水不沾。「我好記得拍攝時阿聰一啖水都不可以飲，但拍攝前，我親眼見到阿聰捧著平時放在蒸餾水機上邊的大桶size蒸餾水不停飲，努力將身體裏面多餘水份同和鹽分排出；使肌肉線條突顯出來，但飲水過多很容易中水毒，甚至令個腦呆滯，幸好這一切副作用沒有發生在阿聰身上，所以我到而家都覺得佢其實有過度活躍症，且擁有一副非凡的身體。」

朱康見證阿聰辛苦鍛鍊過程，無間斷的操練、甩水，補充豐富蛋白質、碳水化合物等，以保持肌肉線條除衫拍拳賽打戲。（《金童》劇照）

朱康自爆在拍攝拳賽場口時，因一時間不大適應這連串的甩水過程，曾一度出現思緒煩亂情況。「我記得去到拍我除衫上台作賽的時候，因為出現甩水後的副作用，腦袋有些混亂，同時間我要記走位、拳法，剎那間真的記不到，又驚打親人、走位又不准、出拳又不夠力，不夠快，去到一個好徬徨的狀態，自己的表現些少影響到拍攝進度，但阿聰仍耐心的跟我說：「細佬唔使驚啦，你打落嚟啦，你真係出力打落嚟啦，你唔使就住我。」一次又一次的鼓勵我，阿聰這兄弟為我所做的一切真的很感動。」

除了朱栢康之外，《金童》的演出陣容還有飾演兒子的劉皓嵐，六年前的皓嵐，雖然少少年紀，但舞技了得，曾參演《狂舞派3》。主要演員包括：韋羅莎、Dough-Boy 、林雪、曾志偉、李靖筠，及特別客串的李佳芯、上山詩鈉、鄭丹瑞等。

曾志偉飾演阿聰戲中的教練。（《金童》劇照）

李佳芯是阿聰的女友，遺下兒子讓阿聰照顧。（《金童》劇照）

林雪飾演拳館中搵錢至上的老闆。（《金童》劇照）