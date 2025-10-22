優獸大都會2｜與容祖兒強勢歸隊　黃子華望有真人版︰我親身扮演

9年前，迪士尼金像動畫《優獸大都會》面世，贏來高人氣高票房。9後後，《優獸大都會2》強勢回歸，而一同歸隊的還有兩大巨「聲」，黃子華和天后容祖兒，再度聲演古惑狐狸阿力和正義兔仔女警朱迪。而上集唱得又跳得的羚羊紅星嘉西BB，今集就請來Marf@COLLAR（邱彥筒）加盟聲演。

《優獸大都會2》將於11月27日上映。（《優獸大都會2》電影海報）

《優獸大都會2》強勢回歸，黃子華和天后容祖兒，再度聲演古惑狐狸阿力和正義兔仔女警朱迪。（大會提供）

相隔9年，子華神驚嘆完全唔覺上一集已是9年前的事，「感覺上好似舊年先配完第一集，今年又配第二集咁！」在《優獸大都會2》重逢，子華神和祖兒都認為對方狀態極佳冇乜點變，祖兒更大讚子華神比以前更靚仔！祖兒對第二集更是期待已久，「第一集我睇了無數咁多次，真係好好睇！翻睇又翻睇，睇到夠，第二集就啱啱好出現！」

朱迪與阿力今集正式成為拍檔，但竟要見治療師？（《優獸大都會2》電影劇照）

子華神和祖兒之外，今集仲有全新驚喜Marf邱彥筒加盟，入型入格聲演性感迷人、唱得又跳得的羚羊紅星嘉西BB。Marf自言獲邀為這位仙氣女神配音時，心情難免緊張。嘉西BB在第二集的性格更加鮮明，展現了剛烈辛辣的一面，Marf 認為這方面與自己個性最為相似，絕對有助她融入角色。

今集仲有全新驚喜Marf邱彥筒加盟，入型入格聲演性感迷人、唱得又跳得的羚羊紅星嘉西BB。（大會提供）

子華神希望做真人版阿力

至於再度演繹同一角色的祖兒和子華神，祖兒認為自己與兔仔朱迪的樂觀正能量最為相似；子華神就自覺已經好完美地演繹狐狸阿力這個角色，「唯一可以更完美就係開拍真人版，由我親身扮演阿力！」

子華神就自覺已經好完美地演繹狐狸阿力這個角色，「唯一可以更完美就係開拍真人版，由我親身扮演阿力！」（大會提供）

而再度為《優獸大都會》配音，祖兒覺得最大挑戰來自要一輪咀講超長對白，「有幾場戲，每段對白有半頁紙咁長，講到條脷打晒結，要練習好多次先至可以一氣呵成流暢地演繹。」子華神就覺得今集狐狸阿力的感情比上集更為豐富，很多說話既說不出口但又唔講唔得，「今次配音令我成為了欲言又止的專家！」

祖兒覺得最大挑戰來自要一輪咀講超長對白，「有幾場戲，每段對白有半頁紙咁長，講到條脷打晒結。」（大會提供）

而首度為迪士尼動畫配音的Marf，有別於平時唱歌，今次要用聲音打動男女老幼觀眾，絕對是一項新挑戰，由此開發了自己聲音的全新領域，覺得十分好玩！

今集《優獸大都會2》玩得更大去得更盡，祖兒認為電影帶來的訊息亦超越上集。（大會提供）

動物種類超越上集

今集《優獸大都會2》玩得更大去得更盡，祖兒認為電影帶來的訊息亦超越上集，「今集有好多動物，忠奸難分，提醒我們不要以貌取人，每個人都有自己的定位和用處。」子華神都認同今集的動物世界比上集更豐富，「上集是偏重陸上動物，今集既有海洋生物，又有爬蟲類和昆蟲，呈現了動物世界更多不同的方面。」

Marf就認為這是一部成年人都啱睇的動畫，帶來很多社會化的訊息，「第一集介紹了《優獸大都會》的世界觀，今集講更多動物之間如何互相幫助，突出他們的正義感、善良和能量，把勇氣和希望帶給觀眾！」