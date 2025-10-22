I Play Rocky｜史泰龍自傳式電影首發劇照　兩大經典場面合體重現

現年79歲的史泰龍（Sylvester Stallone），拍過不少經典作，包括《洛奇》（Rocky）及《第一滴血》（First Blood），雖然龍哥至今仍未言休，但最新由《綠簿旅友》（Green Book）導演彼得法拉利（Peter Farrelly）執導的新片《I Play Rocky》，就找來新演員安東尼伊波力圖（Anthony Ippolito）扮演史泰龍，以人物傳奇形式，重現龍哥當年拍攝《洛奇》的經歷和挫折。

（《I Play Rocky》劇照）

而電影公司公開的首張劇照，見到安東尼伊波力圖穿上洛奇標誌式的灰色運動服，拖著狗跑沙灘。其實這張相包含了洛奇與阿波羅跑沙灘練習，以及洛奇自己拖狗跑樓梯兩大經典場面。而相中所見，雖然安東尼伊波力圖未除衫騷肌，但已見其胸口漲卜卜，甚有睇頭。而安東尼伊波力圖就曾演過劇集《教父秘辛》。大家都讚他面相有幾分似史泰龍。

大家都讚安東尼伊波力圖的面相，有幾分似史泰龍。（IG圖片）

跑樓梯向來是洛奇電影的經典，其中落雨中拖狗跑也記憶猶新。（《洛奇》劇照）

在第三集，阿波羅特訓洛奇要跑沙灘。（《洛奇III》劇照）

電影《I Play Rocky》以史泰龍真實經歷改編，講述他成名之路。曾經因為局部面癱，以及有言語障礙影響講對白，演藝發展受挫，生活潦倒。從而放手一搏，以自身經歷寫下《洛奇》的劇本，並婉拒大型電影公司開出巨額買斷版權，堅持要親自演繹，最終電影成為1976年票房冠軍，還贏得奧斯卡最佳電影、最佳導演及最佳剪接三大獎項。