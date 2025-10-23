《阿凡達火與燼》製作特輯《火與水》　率先睇從未曝光片段

全球電影史上最賣座，《阿凡達》系列全新篇章《阿凡達：火與燼》，將於年尾壓軸上映。而在上映前夕，Disney+ 正式宣佈紀錄片《火與水：阿凡達製作特輯》將於11月7日獨家上線，將為大家揭秘金像大導占士金馬倫這部最新力作從未曝光片段，以及窺探「水之道」中目不暇給的水世界的製作經過！

《火與水：阿凡達製作特輯》將於11月7日在Disney+獨家上線。（《火與水：阿凡達製作特輯》海報）

日前紀錄片公佈2分鐘預告，可見演員用動作﹑表情及演技，將想像中的「潘多拉星球」在無實景的場地活靈活現。奧斯卡影后Kate Winslet亦讚嘆這是非凡的製作，演員們為角色注入了生命與真實感！

從製作特輯可見，演員們為角色注入了生命與真實感！（《火與水：阿凡達製作特輯》影片截圖）

《火與水：阿凡達製作特輯》由兩部分組成，觀眾除了可以一窺奧斯卡得獎電影《阿凡達：水之道》的製作過程外，更可率先觀賞年度壓軸上映的《阿凡達：火與燼》的獨家片段。紀錄片內更包含獨家幕後花絮、製作槪念圖以及演員和幕後製作人的訪談等等。此外，觀眾將可跟隨電影製作人由曼哈頓海灘、聖佩德羅、沙斯塔湖和海峽群島，走到巴哈馬群島、夏威夷及紐西蘭，見證演員們及幕後團隊為《阿凡達：水之道》學習於一個容量高達68萬加侖的巨型水箱中學習自由潛水，作出不同的排練以配合頂尖的水底動作捕捉技術，務求製作出前所未有、奇幻瑰麗的逼真水世界，讓觀眾仿如置身於水中一樣，震撼眼球。

大家更可以率先觀賞《阿凡達：火與燼》的獨家片段。（《火與水：阿凡達製作特輯》影片截圖）

戲中不少鏡頭，演員都要潛水拍攝。（《火與水：阿凡達製作特輯》影片截圖）