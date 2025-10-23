絕命法官︱朱栢康胡杏兒張兆輝韋羅莎　三對愛侶命運洪流相愛別離

由優酷出品、階梯理念聯合出品及製作的港劇《絕命法官》，於ViuTV 99台現正熱播中。隨着秦譽（張家輝飾演）法官一而再、再而三地包庇兒子，不斷挑戰道德底線並逐漸黑化，舊城區戚長榮（謝天華飾演）勢力與由韓奎龍（林嘉華飾演）領導的黑幫衝突亦如箭在弦，一觸即發。探討人性善惡對決之外，《絕命法官》亦以多條感情線，訴說眾人面對命運衝擊時的抉擇與取捨。三對「絕命鴛鴦」來自不同陣營，卻同樣有愛——「警隊情侶檔」朱栢康、胡杏兒互相扶持，為對方甜蜜打氣；「舊城區一家」張兆輝及韋羅莎一度關係決裂，然而出發點皆源於保護摰愛免受傷害；「黑幫夫妻檔」林嘉華及谷祖琳則顯現龍頭大哥鐵漢柔情、幫派家族女子剛柔並濟的一面。背後風起雲湧，面對突如其來的波折，這些戀愛關係又是否經得起考驗？

張家輝飾演的法官秦譽一而再、再而三地包庇兒子，不斷挑戰道德底線並逐漸黑化。（《絕命法官》劇照）

石志揚——情報科督察（朱栢康飾演）與唐萱——督察（胡杏兒飾演）

嫉惡如仇的唐萱，查案時硬朗剛強，惟獨面對男友情報科督察石志揚，才會展現小鳥依人的溫柔一面。二人因為工作關係低調處理戀情，砥礪同行，互相成就。石志揚對唐萱呵護備至：除了會在唐萱工作遇上阻礙時開解她，為她炮製美食打氣，更在案情膠着時提供關鍵線索，盡顯暖男本色。然而，在危機四伏的局勢變化中，這對情侶能否得享美滿結局？

朱栢康與胡杏兒於《絕命法官》飾演一對。（《絕命法官》劇集劇照）

朱栢康與胡杏兒為工作關係低調處理戀情，砥礪同行，互相成就。（《絕命法官》劇集劇照）

曹威爾——退役警員（張兆輝飾演）與阮莎——妻子（韋羅莎飾演）

原本在舊城區低調地生活的一家四口，卻因為秦譽要求曹威爾幫忙掩飾愛子犯法而被牽連到幫派仇殺中，最後更因馬山寶（周漢寧飾演）慘死，令阮莎決意帶同子女離開。後來兒子被戚長榮綁架要脅，曹威爾以身犯險，換取家人安全；到他身受重傷時，阮莎亦出手營救，見證他們在苦難中不離不棄。到底這一家人能否躲過生離死別，回歸舊日的平靜生活？

張兆輝與韋羅莎於《絕命法官》飾演一對。（《絕命法官》劇集劇照）

韓奎龍——黑幫老大（林嘉華飾演）與林繾——韓奎龍繼室（谷祖琳飾演）

作為多年前大火的僥倖生還者，林繾對收留她的韓奎龍充滿感恩，後來更以身相許。自丈夫被判入獄後，林繾肩負起打理韓家大小事務的重任，既忙着照料車禍重傷的長子韓剛，亦要為衝動行事、到處惹火的次子韓烈而憂心。而她偶爾到獄中探訪，就成為韓奎龍枯燥歲月最甜蜜溫馨的時刻。當大家都成為對方最強的依靠時，埋藏已久的秘密被揭開，一家和睦亦隨即被打破，有多愛，就有多恨⋯⋯

林嘉華與谷祖琳於《絕命法官》飾演一對。（《絕命法官》劇集劇照）

丈夫被判入獄後，林繾肩負起打理韓家大小事務的重任。（《絕命法官》劇集劇照）

《絕命法官》故事發展峰迴路轉，更多令人震驚的真相即將水落石出，角色之間的對立將更加激烈，連串復仇大戰一觸即發，敬請繼續緊貼ViuTV 99台《Uber Taxi 呈獻 絕命法官》。

《絕命法官》人物關係相當複雜。（《絕命法官》資料圖片）

《絕命法官》故事大綱

他，是鐵面無私、備受尊崇的法官。她，是嫉惡如仇、外剛內柔的督察。二人聯手維護法治，將黑幫頭目定罪，卻因為一場不尋常的車禍走向殊途。為保護愛子，法官不惜栽贓嫁禍、背叛價值；女警則堅守正義，窮追真相。面對90年代初濠港暗流湧動，黑幫勢力擴張，親情與公義的角力，良心與私欲的較量，一發不可收拾的局面，如何了結？