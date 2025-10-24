鄒凱光爆大導演與巨星反面被逼同場　超前部署扮無事成職場模範

ViuTV電視節目《晚吹—男人亂講嘢》由「灘叔」鄒凱光、駱振偉Thor及193郭嘉駿主持，日前節目中灘叔大爆一位香港電影大導演與某巨星反面的往事，引起觀眾網民熱烈競猜兩位大人物真身！灘叔於節目上雖然未有開名該導演與巨星身份，但表示二人在電影上映前已經翻臉，在記者會上被逼同場示人，於是成熟地預先溝通、對外保持和諧形象，不讓私事影響大局。

鄒凱光於節目上爆一位大導演與巨星反面的往事。（VIUTV IG影片截圖）

鄒凱光於節目上談到某大導演與某巨星翻臉的故事，雖然二人私下「面左左」，但仍為大局着想面對觀眾：「兩個都猛人嚟嘅，個演員猛少少啦！」表示二人裝作若無其事，並事前坐低洽談：「巨星就同導演講『出面話我哋反咗面喎！我哋係咪反咗面啫？』個導演就話『出面講嘅又假唔晒嘅，我同你之間係有啲問題未解決嘅。』巨星當場就話『我哋暫時喺記者會上面唔好反面住得唔得？』」最後二人裝作若無其事度過記者會活動，甫一下舞台便分道揚鑣、回復翻臉狀態。

鄒凱光透露該大導演與巨星出席記者會前超前部署，約定暫時停戰。（VIUTV IG影片截圖）

節目播出後，有不少觀眾網民競猜大導演與巨星真身，但答案竟出然大量版本，鬧出六胞胎！有網民留言指：「杜先生跟劉先生？」估計或為杜琪峯與劉德華；最多網民則估計為：「周vs王」應該指周星馳與王晶，更點出戲名：「《千王之王2000》」；亦有網民競猜為：「應該係講甄子丹葉偉信」「唐導演 郭X城」「成蟲 VS 唐X禮」等。

最多網民認為該大導演與巨星真身為王晶與周星馳！（視覺中國）

在競猜反面的大導演與巨星真身之餘，網民亦表示該導演與巨星之間的「超前部署」溝通，其實展現甚成熟的職場技巧，有網民表示：「導演+巨星都係成熟嘅表現，顧全大局！」「聽落幾成熟，大家都係做嘢，完咗咪走！」「這做法不是正路嗎？職場基本動作吧！」