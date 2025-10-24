營救飛虎｜王丹妮為演東江縱隊成員狠心剃頭　「是對英雄的致敬」

由《衝鋒車》《除暴》導演劉浩良編劇及執導，韓庚、Mitchell Hoog、陳永勝、王丹妮領銜主演及伍允龍特別演出、全港人幕後班底的電影《營救飛虎》， 講述了一場鮮為人知、於二戰時期發生的港人營救任務！戲中由王丹妮飾演重要角色「三家姐」，為了向角色致敬，她毫不猶豫地剃短頭髮演出！「三家姐代表的是東江縱隊港九大隊400多位女戰士，她們在艱苦歲月中對抗外敵的勇氣，遠比我剃頭更偉大。」

時值1944年的香港深陷於侵華日軍的鐵蹄之下，援華美軍飛虎隊飛行員詹姆斯（Mitchell Hoog 飾）在執行轟炸香港任務時被日軍擊落。東江縱隊港九大隊遊擊隊員沙膽仔（陳永勝 飾）、三家姐（王丹妮 飾）、單刀（伍允龍 飾）及蝦米（韓陌 飾）奉命潛入日軍俱樂部保齡球館營救詹姆斯。與此同時，矢志刺殺日軍在港高官的潛伏人員歡少（韓庚 飾）終於等到在保齡球館執行任務的絕佳機會。不料，營救詹姆斯和刺殺日軍高官的任務「相撞」，歡少身份暴露令行動曝光，便毅然與小隊一起帶著詹姆斯衝破日軍海陸空立體封鎖，與追擊日軍以命相搏，最終在大鵬灣的血色黎明中完成絕地突圍逃出生天！

《營救飛虎》故事背景設定在1944年被日軍佔領時期的香港，導演兼編劇劉浩良希望將當年東江縱隊港九大隊的真實抗戰事蹟呈現銀幕，不惜公本將當年的銅鑼灣及紅磡等地重新搭建！他表示：「當我了解到香港的游擊隊在二戰日佔期間曾成功救出一名被擊落的美國戰鬥機機師，我覺得這個故事太有意思了。這是一個發生在香港的真實故事，幾乎所有有關香港歷史的書籍和展覽都提及過，但如今很少人知道。此外，這個故事的主題與傳統抗戰電影不同，不是『殺出去』，而是『活下去』；不是講述『傷口』，而是尋找『出口』。最後，根據真實的營救過程，我們可以創作出許多動作場面，這也給了我們機會將抗戰題材與港產動作風格結合。」

對王丹妮來說，剃頭這行徑完全不是犧牲而是致敬：「對我而言剃頭不是犧牲，而是對英雄的致敬。剃刀落下的瞬間雖然有複雜情緒湧上心頭，但我從未有過猶豫。導演劉浩良的認可更讓我堅定了對角色的投入，看到鏡子裡的新形象，作為演員會有一種興奮感，因為又能呈現一個全新的角色給觀眾了！」另外，特別演出的伍允龍為了更貼近當年的遊擊隊角色，更特地去學習了一套新拳法。他表示：「拍攝前跟導演討論過，了解到當年的遊擊隊成員及保鑣很多都會學習『八極拳』，所以我專程學習和訓練這個功夫。我也會和武術指導一起研究，選擇每一場戲中最合適的招式。」