愛憾事｜荷里活最美童星戲假情真撻着男主角　姊弟戀情街頭曝光

荷里活愛情電影《愛．憾事》（Regretting You）由麥根娜姬絲（Mckenna Grace）及型男瑪森泰晤士（Mason Thames）主演，劇情改編自作家Collen Hoover的小說，圍繞一對母女從喪親慘劇中得到救贖以外，少女主角亦遇上真命天子的親情愛情故事，電影將於10月23日在香港及世界各地陸續上映。

《愛．憾事》19歲女主角麥根娜姬絲為童星出身，曾參演《詭娃安娜貝爾：回家》（Annabelle Comes Home）及《奪命狂呼7》（Scream 7》等驚慄鬼片，更被稱為「荷里活最美童星」，如今姬絲已經大過女，更被爆與男主角戲假情真，十足最近新婚的「幻愛CP」劉俊謙與蔡思韵一樣！

《愛．憾事》早前於德國柏林舉行宣傳活動，麥根娜姬絲與瑪森泰晤士被外媒捕獲親密行街讓戀情曝光，原來姬絲早於拍戲期間與18歲男主角撻着愛火，譜寫出一段姊弟少男少女戀情，二人戲假情真、私底下開始拍拖！

麥根娜姬絲作為著名童星，《愛．憾事》亦是她成年後首部主角電影，更跳過試鏡直接獲得角色，姬絲坦言：「她是我從影以來最成熟的角色，我終於長大成人了！」至於男朋友瑪森則對戲中感情戲尤其深刻：「大家記得帶紙巾入場，因為大家將會經歷一段情感過山車！

