回魂計｜集四大新生代女演員　怪物新人方郁婷　劉主平曾全裸演出

由舒淇及李心潔主演的Netflix話題台劇《回魂計》，有兩大影后加持下，上架個多星期依然滿有話題。二人飾演的復仇母親，手法凌厲偏鋒，演出令人眼前一亮。此外，戲中有幾位新世代女演員，演出亦大獲好評，現在跟大家介紹這四位矚目新人。

舒淇及李心潔飾演的復仇母親，手法凌厲偏鋒，演出令人眼前一亮。（《回魂計》劇照）

有兩大影后加持下，上架個多星期依然滿有話題。（《回魂計》劇照）

劇中原是好友的三位，誤墮詐騙集團後，目擊友人的逝去。（《回魂計》劇照）

「怪物級新人」方郁婷

方郁婷在劇中飾演李心潔之女許欣怡，是遭遇最悲慘一個。戲中乖巧溫馴的她，一心為媽媽分擔債務，最後卻誤墮詐欺集團，還慘遭凌辱至死。現年19歲的方郁婷，堪稱「怪物級新人」，2021年就憑首部電影《美國女孩》入圍多個頒獎禮最佳女主角及最佳新演員，最終就在金馬獎及台北電影獎獲得最佳新演員獎。翌年，再憑《罪後真相》入圍金馬獎最佳女配角，即是短短兩年間，便提名過新演員、女配角及女主角，創下台灣史上最快及最年輕的紀錄，「怪物級新人」不是浪得虛名。

方郁婷在劇中飾演李心潔之女許欣怡，是遭遇最悲慘一個。（《回魂計》劇照）

方郁婷被劇中兩位朋友虧騙到詐欺集團，其實都是被逼。（《回魂計》劇照）

《影后》機心女林廷憶

劇中另一女主角賈靜雯飾演律師，其女兒同樣進入過電騙集團，但有幸逃出生天，而飾演女兒安琪的是林廷憶，被救出後看似慢慢康後，實情是一直被綁架的經歷纏繞不息。或許大家未必認得林廷憶，但如果有睇Netflix話題劇《影后》，就是飾演那位「機女史」艾瑪，該角色更讓她入圍金鐘獎視后。早前更宣布將夥拍菅田將暉，演出NHK一百周年特別劇《火星的女王》。

林廷憶（右）在劇中的演出，就是有種身不由己的感覺。（《回魂計》劇照）

林廷憶在《影后》的演技，獲得廣大觀眾認可。（《影后》劇照）

「瞓身」演繹陳昕葳

劇中舒淇一直為已變成植物人，同樣從詐騙集團手中救出的女兒奔波，女兒一角由陳昕葳飾演。雖然該角色登場時已經是植物人，全程都是「瞓身」演繹，但在不少回憶片段中，便發覺她是最有反差的一位，最後一幕更埋下第二季一個重大伏線。陳昕葳經由女團選秀節目出身，包括內地的《青春有你》第二季及韓國節目《Girls Planet 999》，雖然一直未能「成團」，但都因節目累積不少人氣，今次能夠憑《迷魂計》投身影視圈，終於被更多人看見。

陳昕葳在劇中飾演植物人，全程都是「瞓身」演繹。（陳昕葳facebook圖片）

陳昕葳的角色，在劇中更埋下第二季一個重大伏線。（《回魂計》劇照）

她的帖文也不失風趣。（陳昕葳facebook圖片）

全裸監督劉主平

劉主平飾演黑心詐騙家庭的千金，但騙人者終被騙，詐騙集團千金卻誤墮美男計，成為對付自己媽媽的關鍵人物。不過她們一家人都各懷鬼胎，到了個人利益關頭，親人都冇情講。劉主平外貌未算突出，但氣質獲讚似周冬雨，而去年她在電影《破浪男女》中，跟吳慷仁挑戰大膽情慾戲，全裸演出震撼娛圈。更難得是她作大膽演出後，演出機會未有受限，今次在《回魂計》都有出色演出，潛力無限。

一家三口的關係，只可用舌懷鬼胎去形容。（《回魂計》海報）

詐騙集團千金卻誤墮美男計，成為對付自己媽媽的關鍵人物。（《回魂計》劇照）

劉主平在《破浪男女》演出，非常大膽。（《破浪男女》劇照）