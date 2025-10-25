犯罪101︱雷神化身珠寶名畫神偷　專打博物館主意神似羅浮宮劫案

荷里活高智能犯罪動作電影《犯罪101》（Crime 101）由「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）、奧斯卡影后荷爾芭莉（Halle Berry）、麥克雷法路（Mark Ruffalo）等重量級演員合演，劇情講述一位聯邦密探針對一系列超高智能、線索極少、一律無人受傷的劫案進行調查，而該位神偷亦如羅賓漢一樣專門針對有錢人落手，並對名畫、珠寶等貴重物品最有興趣，電影日前釋出預告，並檔於明年2月13日在美國及世界各地上映。

基斯咸士禾夫主演的高智能犯罪電影《犯罪101》將於明年上映。（《犯罪101》電影劇照）

基斯咸士禾夫化身珠寶名畫神偷。（《犯罪101》電影劇照）

《犯罪101》電影預告釋出後，不少觀眾發現劇情與日前發生的羅浮宮劫案相似度驚人，旋即引起網民熱烈討論！羅浮宮博物館日前發生劫案，清晨開館後三至四名劫匪團伙低調透過維修區闖入博物館，在四分鐘內迅速打碎展覽櫃、盜走法國皇冠等九件珠寶珍藏，事後亦透過電單車高速逃離現場，過程中亦未有使用暴力、無人受傷，足顯犯案匪徒的專業。

羅浮宮博物館日前發生驚人劫案。（GettyImages）

在《犯罪101》劇情中，「雷神」基斯咸士禾夫飾演的神偷Davis為高智能連環劫匪，犯罪三大關鍵手法與羅浮宮劫案離奇神似！Davis在劇情中專門搶劫博物館、藝術館與保險庫的珍藏，包括珠寶與名畫等，過程分秒必爭，極速完成任務，並不留下任何DNA證據。

荷爾芭莉飾演一位內應，希望從劫案中分得部分報酬。（《犯罪101》電影劇照）

此外Davis在犯罪過程雖然會使用槍械，甚至逼保安進入自己車尾箱中，但卻會事先準備飲用水，堅持犯案但不傷人；而Davis與巴利高根飾演的同黨Ormon，亦會分別以汽車高速逃離現場，而Ormon亦習慣以電單車逃走，預告片段中Davis亦有一次破例不駕駛大馬力汽車而轉用電單車作為座駕。

Davis將一位保安人員鎖在車尾箱，卻有事先準備飲用水，貫徹不傷人的原則。（《犯罪101》電影劇照）