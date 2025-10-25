地母︱范冰冰一秒戲份演技爆發穿透力　疑全素顏演解降師畫符

馬來西亞民間宗教題材電影《地母》，由曾執導《五月雪》、《搖籃凡世》的名導張吉安執導，范冰冰、許恩怡、白潤音及蔡寶珠主演，劇情講述吉打鄉野田間中，在惡煞異象逼近時，華暹農婦鳳音（范冰冰 飾）便化身大地之母，在生關死劫下化解根植在地界上的殖民遺恨。《地母》較早前於「第62屆金馬獎」提名八項大獎，包括讓范冰冰再度角逐影后殊榮，亦入圍「最佳劇情片」「最佳導演」及「最佳攝影」等獎項。

《地母》昨日（24日）釋出預告片段，張吉安導演運用其標誌性風格的靜態與橫移長鏡頭，講述幾位農村婦女與小孩的故事。預告雖然未有曝光太多演員戲份，許恩怡亦僅於寬闊的畫面裡坐在河邊聽音樂，但提名金馬影后的范冰冰，在片尾一秒鏡頭內已足夠爆發演技！

片段中，范冰冰起初僅以手部入鏡，於一位孕婦半圓肚皮上以毛筆來回繪畫符咒，鏡頭漸漸橫移至臉部，只見疑似全素顏、面色黝黑的范冰冰眉頭深鎖、滿頭大汗，一面輕微抽搐、一面對抗負荷完成符咒！范冰冰僅以約一秒的表情演繹便深深表達「解降師」承受沉重負荷，克盡精神氣力對抗一切怪力亂神，表現突破從影以來演技穿透力與形象，難怪一舉提名金馬影后！