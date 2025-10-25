獵魔士︱雷神細佬未婚妻大露背胸前中門大開 兩大女主角相形見絀
撰文：莫匡堯
出版：更新：
Netflix魔幻動作劇集《獵魔士》（The Witcher）即將於10月30日推出第四季，並由雷神細佬里安咸士禾夫（Liam Hemsworth）取代系列原演員亨利卡菲爾（Henry Cavill）飾演男主角Geralt，早前平台釋出預告時觀眾對易角反應兩極，播出後相信會掀起另一番討論。
《獵魔士》劇集日前於倫敦舉行全球首映禮，里安咸士禾夫與兩位元祖女主角Freya Allan、Anya Chalotra一同盛裝登上紅地氈，里安更攜模特兒未婚妻Gabriella Brooks亮相，竟比兩位女主角更明艷照人！Gabriella Brooks身穿一襲黑色連身露背長裙，裙裝大露背與胸前中空剪裁呈現緊緻腰身及上圍曲線，從側面睇更是睇頭十足，造型非常清涼性感！
相比之下，女主角Freya Allan以一身全黑西裝套裝真空亮相，然而Freya身材纖細骨感身材卻未能承托造型。至於第二女主角Anya Chalotra則以絲質低胸裙裝亮相，雖然上衣剪裁相當大膽，但胸前事業線吸引力卻仍未能勝過Gabriella Brooks，被男主角未婚妻蓋過鋒頭，相形見絀！