獵魔士︱雷神細佬未婚妻大露背胸前中門大開　兩大女主角相形見絀

Netflix魔幻動作劇集《獵魔士》（The Witcher）即將於10月30日推出第四季，並由雷神細佬里安咸士禾夫（Liam Hemsworth）取代系列原演員亨利卡菲爾（Henry Cavill）飾演男主角Geralt，早前平台釋出預告時觀眾對易角反應兩極，播出後相信會掀起另一番討論。

《獵魔士》第四季日前舉行首映禮，里安咸士禾夫、Freya Allan及Anya Chalotra一同出席。（GettyImages）

里安咸士禾夫接棒主演《獵魔士》，觀眾對易角反應兩極！（《獵魔士》預告截圖）

《獵魔士》劇集日前於倫敦舉行全球首映禮，里安咸士禾夫與兩位元祖女主角Freya Allan、Anya Chalotra一同盛裝登上紅地氈，里安更攜模特兒未婚妻Gabriella Brooks亮相，竟比兩位女主角更明艷照人！Gabriella Brooks身穿一襲黑色連身露背長裙，裙裝大露背與胸前中空剪裁呈現緊緻腰身及上圍曲線，從側面睇更是睇頭十足，造型非常清涼性感！

里安咸士禾夫攜同模特兒未婚妻Gabriella Brooks亮相首映禮。（GettyImages）

里安咸士禾夫未婚妻Gabriella Brooks造型中門大開兼大露背！（GettyImages）

相比之下，女主角Freya Allan以一身全黑西裝套裝真空亮相，然而Freya身材纖細骨感身材卻未能承托造型。至於第二女主角Anya Chalotra則以絲質低胸裙裝亮相，雖然上衣剪裁相當大膽，但胸前事業線吸引力卻仍未能勝過Gabriella Brooks，被男主角未婚妻蓋過鋒頭，相形見絀！

兩位元祖女主角Freya Allan、Anya Chalotra的造型相比之下吸睛不足。（GettyImages）

Freya Allan身材一向較纖幼單薄。（GettyImages）

Anya Chalotra就算低胸亮相難逃被搶鏡。（GettyImages）

