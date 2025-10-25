金像獎｜爾冬陞坦言難搵贊助　有建議移師澳門舉行︰一定畀行家鬧

由資深導演帶領新導演的「薪火相傳」計劃，最新作品《第四幕》，今日（25/10）在演藝學院舉行開鏡拜神儀式，監製爾冬陞、導演及編劇王德健、演員方面有馮德倫、袁澧林、周秀娜、胡杏兒、楊偉倫、伍詠詩等都有出席。爾冬陞在記招後接受傳媒訪問，談到來年舉行的金像獎籌備情況。

爾冬陞擔任新戲《第四幕》監製。（葉志明 攝）

今次執導的新導演王德健，19歲已開始跟爾冬陞拍攝《三少爺的劍》、《我是路人甲》等。（葉志明 攝）

監製爾冬陞表示今次拍攝《第四幕》，跟藝演學院有深度合作，至可以在舞台上拍攝︰「平時租都未必租到。」原來今次除了借出場地，在製作上都會邀請演藝的同學參與︰「學院很多學系很多同學，約40個會有份參與，包括戲劇、舞蹈、配樂，讓同學知道整個工業的運作。」而今次執導的新導演王德健，19歲已開始跟爾冬陞拍攝《三少爺的劍》、《我是路人甲》等，後來留在北京幫徐克拍攝《射鵰英雄傳》，「佢啲電影特技及3D技術純熟，叻過我。」

來到年尾，大家都開始關心金像獎的情況，主席爾冬陞亦表示早在十日前詢問金像獎，得出統計今年應該有超過40部電影可以供選民投票。「去年是46部，因為我們是用公帑的，加上政府財赤，在這經濟環境下，片數不多但又花這麼多公帑舉行，係會有人有異議。而今屆是最難搵贊助，可能要縮細一點去搞。」

爾冬陞坦言今屆金像獎很難搵贊助。（葉志明 攝）

極端情況下，主席覺得就算在酒店舉行都冇不可。「只係坐唔到咁多人，只要將賽果廣泛地讓大家知道就可以。」不過今屆已鐵定依然會在文化中心舉行。「其實每年都要花8位數字才可以舉辦到，文化中心已經不收租金，但人工都要錢，而最花費是紅地氈佈置，簡單講，如果畀200萬我搞，我搞不到紅地氈出來。」

近年香港政府有盛事基金申請，作為香港最具指標的影壇活動，又可否申請？「我哋有申請盛事基金，但不獲批，如果成事政府可資助1500萬，但條件是要吸引旅客從外國來香港，帶動遊旅才可以，我們不附合資格。」

對於有建議移師到澳門舉行，爾冬陞不太同意。（葉志明 攝）

主席透露亦有業界提議，可以轉移到澳門或深圳舉行，會較易籌集到資金。「係會容易好多，但我一定首先被董事局及行家鬧！可以撐到，我一定在香港搞。疫情時我都係一個人讀晒賽果出嚟，電影史自然會記錄下來，這是最重要。所以唔可以讓佢停下來，就算規模細都要搞。」