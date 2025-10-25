馮德倫開心舒淇得獎自己都要努力　與周秀娜合作︰當年係我發掘佢

由資深導演帶領新導演的「薪火相傳」計劃，最新作品《第四幕》，今日（25/10）在演藝學院舉行開鏡拜神儀式，監製爾冬陞、導演及編劇王德健、演員方面有馮德倫、袁澧林、周秀娜、胡杏兒、楊偉倫、伍詠詩等都有出席。儀式後主角馮德倫（Stephen）跟周秀娜一齊接受訪問，二人在戲中是飾演一對日漸情淡的夫妻。雖然今次是銀幕上第一次合作，但馮德倫憶起當日原來是她發掘到周秀娜入行，第一部參與拍攝的是《老馮日記》。

電影《第四幕》今日（25/10）在演藝學院舉行開鏡拜神儀式。（葉志明 攝）

在電影《第四幕》中，馮德倫是飾演一位舞台劇導演，而周秀娜是其太太，她坦言這次合作非常緊張。「之前跟Stephen合作他已經是導演。那個感覺係唔對等，導演喎，你要同導演做戲，而今次係做夫妻關係，第二次合作已經做夫妻。」馮德倫︰「嚴格來說，是我發掘佢出嚟，佢第一次演戲就係《老馮日記》，當時我已經獨具慧眼覺得佢會得嘅！」

在電影《第四幕》中，馮德倫是飾演一位舞台劇導演，而周秀娜是其太太，她坦言這次合作非常緊張。（葉志明 攝）

問到太太舒淇獲獎，可有激勵自己要攞多啲獎返屋企？「係呀，就拍緊呢部啦！」（葉志明 攝）

問到馮德倫有冇興趣再拍《老馮日記》，Stephen表示都有興趣，但周秀娜就強調唔好睇番第一輯，原來娜姐是怪自己當年baby fat，不想再公諸於世。「好腫，眼耳口鼻黐埋一齊。」而Stephen坦言當日物色到娜姐，純粹是因為外貌︰「佢合適個角色，就搵佢演。」

馮德倫表示都有興趣可以再拍《老馮日記》，但周秀娜就強調唔好重溫第一輯，因當時好Baby Fat。（葉志明 攝）

當年周秀娜首次拍劇，就是《老馮日記》。（網上圖片）

最近太太舒淇在釜山電影節拿到最佳導演，問到馮德倫會否比自己拿獎更開心？Stephen就好坦白說︰「咁應該唔會比自己攞獎開心，但都開心。（有冇畀太太一啲獎勵？）個獎已經係好大嘅獎勵，唔使再獎勵 （有激勵自己要攞多啲獎返嚟？）係呀，就拍緊呢部啦！（屋企會讓啲位畀佢放獎？）佢好多喇，都唔讓得咁多，要爭取番啲畀自己。」