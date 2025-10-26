接駁靈聲2︱票房口碑大跌眼鏡　續集僅有一個精彩意念下草率開拍

荷里活驚慄電影《接駁靈聲》（The Black Phone）第二集《接駁靈聲2》早前於香港上映，電影繼續由上集男主角伊芬鶴基（Ethan Hawke）主演，並根據美國作家Joe Hill暢銷同名小說人物延續故事，講述拐子魔將兒童困於裝有一座黑色舊電話的地牢中，讓肉參經歷連串恐懼與逃亡。《接駁靈聲》上集於全球取得1億6100萬美元（約港幣12億5000萬元）票房，位列2022年全球票房榜第33位，成績不俗之下開拍第二集，劇情故事卻被外界評論指大跌眼鏡。

《接駁靈聲2》早前於香港上映。（《接駁靈聲2》劇照）

《接駁靈聲》在票房成績不俗之下開拍第二集，劇情故事卻被外界評論指大跌眼鏡。（《接駁靈聲2》劇照）

《接駁靈聲2》在首集成功之下開拍，導演Scott Derrickson在原著人物基礎下，開展續集近乎原創的故事情節，更在作者Joe Hill未有續集小說下製作。據外媒報道，Scott Derrickson透露Joe Hill在首集取得成功後，提出「一個精彩意念」，雖然大反派拐子魔已在首集結局被殺，但其白色魔鬼骷髏面具可以成為一種象徵，繼續對受害者相關人物造成陰影。

《接駁靈聲》的原著小說作者Joe Hill，為驚慄小說大師史提芬京的長子。（Getty Images）

在原著作品缺席、故事僅有「一個精彩意念」下草率開拍，《接駁靈聲2》上映後在全球票房未如前作理想，在美國及全球上映10日後僅取得5500萬美元（約港幣4億2700萬元）票房。在爛番茄電影評論網站上，《接駁靈聲2》僅有73%新鮮度，較口碑甚好、取得81%新鮮度的前作下跌不少。

《接駁靈聲》首集叫好叫座。（爛番茄網站截圖）

《接駁靈聲2》票房與口碑均未如第一集理想。（爛番茄網站截圖）