Sydney Sweeney胸降首映逼爆三角事業線　疑似真空激突立體感超高

27歲荷里活性感女神Sydney Sweeney為近年火速冒起的新星，短短數年內憑影視作品《高校十八禁》（Euphoria）等作品成名，成為新一代銀幕性感女神！雖然觀眾一直以來目光均聚焦於Sydney Sweeney的甜美外貌及逆天驕人身材之上，然而她仍不斷尋求突破，Sydney Sweeney從影最大突破的拳擊電影《Christy》，便成為挑戰銀幕形象與演技實力的試金石！
Sydney Sweeney日前出席新作《Christy》首映禮。（GettyImages） Sydney Sweeney日前出席新作《Christy》首映禮。（GettyImages） Sydney Sweeney日前出席新作《Christy》首映禮。（GettyImages） Sydney Sweeney日前出席新作《Christy》首映禮。（GettyImages） Sydney Sweeney日前出席新作《Christy》首映禮。（GettyImages） Sydney Sweeney日前出席新作《Christy》首映禮。（GettyImages）
《Christy》日前於洛杉磯荷里活舉行首映禮，Sydney Sweeney繼續近日一貫風格以粉紅色為造型主色，以一襲吊帶超低胸束腰長裙亮相，大方展示其逼爆上圍，胸前深邃事業線堆成神秘三角，讓一眾男影迷粉絲目光無法移開！Sydney Sweeney更疑似於裙裝下真空，讓粉紅色皺褶質感布料上疑似激突，超高立體感吸睛度讓大家乍舌！
Sydney Sweeney胸前逼出三角事業線。（GettyImages） Sydney Sweeney胸前逼出三角事業線。（GettyImages） Sydney Sweeney胸前逼出三角事業線。（GettyImages） Sydney Sweeney胸前逼出三角事業線。（GettyImages） Sydney Sweeney疑似真空激突立體感極高。（GettyImages） Sydney Sweeney疑似真空激突立體感極高。（GettyImages） Sydney Sweeney疑似真空激突立體感極高。（GettyImages）