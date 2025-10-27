韓國電影寒冬︱戲院入場人次急瀉無千萬大片　執笠潮全年12間結業

2025年香港電影業陷入寒冬，業界多位資深監製及導演均先後透露今年僅有少量製作能夠取得足夠資源開工，雖然資深製片人田啟文早前已表示第四季開始出現「溶雪」跡象，明年將迎來曙光，然而電影寒冬其實亦非香港地區性現象與難關，全球影業需要共同面對困境。韓國作為亞洲歌影視流行大國，今年亦面對影視業發展停滯，被受國內市場轉向、串流平台製作盛行、AI科技普及影響下形成的電影寒冬期，不論電影入場人次、回本率及新戲開拍數量均出現大幅度下降趨勢。

韓國作為亞洲歌影視流行大國，今年亦面對影視業寒冬！（視覺中國）

戲院人場人次急瀉

去年有外媒報道指，韓國電影業開始面對串流平台普及化的實際衝擊，不論電影及電視台均面對萎縮問題。韓國去年僅有《破墓》及《犯罪都市4》兩部作品入場人次超過1000萬，其餘電影均不及200萬人次，相比疫情前大幅下跌。據指，韓國電影院入場人次下降問題與串流平台普及、電影院票價不斷攀升有關，相比從前「一票難求」、往往需要預先訂購戲票，觀眾能夠於戲院現場購票足顯入座率下降，而觀眾亦認為安坐家中觀看串流平台，比在電影院更舒服享受。

《破墓》為2024年韓國過千萬入場人次的電影之一。（《破墓》劇照）

《犯罪都市4》為2024年韓國過千萬入場人次的電影之一。（《犯罪都市4》電影劇照）

目前僅有一部電影正在拍攝 金成洙導演：韓國電影崩潰！

據外媒報道，《12.12：首爾之春》導演金成洙出席「為韓國電影再飛躍的提案」論壇期間，直接以「崩潰」形容韓國電影業近況，透露目前僅有一部電影正在拍攝中：「如果要我用一句話來總結，就是『崩潰』。韓國電影現在根本沒在拍。除了許秦豪導演的《暗殺者們》正在拍攝中之外，我沒聽說還有其他電影開機。」曾拍攝《破墓》的張宰賢導演亦對形容表示認同。今年韓國電影亦尚未出現千萬人次入場鉅製，票房冠軍《我和我的殭屍女兒》入場人次亦僅有563萬，相信今年第四季內亦難以打破趨勢。

名導金成洙曾執導《12.12：首爾之春》。（電影劇照）

有危亦有機

今年韓國電影製作崩潰，意味來年上映作品將會銳減；而市道寒冬的另一跡象，亦包括導演或演員不能既如以往成為票房保證，成功的類型與製作方式程已經失效，走大眾路線、追求穩陣回本的時代已經結束；戲院亦出現「執笠潮」，今年全國有超過12間戲院結業。然而論壇上亦提到有危亦有機，上映作品數量下降，代表每部電影上映週期更長，而昔日成功方程式失效，亦意味新一代導演與製作人有機會講新故事及以新手法敘事，實為新一代出人頭地的年代。

韓國戲院亦出現「執笠潮」，今年有超過12間戲院結業。（視覺中國）

韓星大熱導致片酬急升惡性循環

韓國電視劇風靡亞洲以至全球觀眾，自《魷魚遊戲》掀起全球狂熱後令需求量大增，2022年韓國電視台及國內串流平台製作多達141部韓劇，創下電視史最高紀錄。然而2023年及2024年卻逐步重新回落，分別下降至123部及100部，背後並非韓流熱度減退，而是外國串流平台高價聘請韓國演員演出，導致巨星片酬大幅上漲，國內電視台無法承擔、演員亦無法接演其他劇作，形成惡性循環。

最後在AI人工智能普及下，在韓國亦出現人工智能搶走影視業者飯碗的情況，韓國甚至出現AI電影導演，專門透過AI生成影像作品進行創作，雖然目前尚未能取代真人電影，然而亦成為一鼓具威脅力的新趨勢，挑戰目前陷入寒冬的韓國影業。