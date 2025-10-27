封神︱票房越拍越差第三集或胎死腹中　前董事長涉案被囚官司纏身

中國神話史詩動作電影《封神》系列，先後於2023年及今年賀歲檔推出《封神第一部：朝歌風雲》及《封神第二部：戰火西歧》，系列由烏爾善執導，于適、費翔、娜然、黃渤、此沙等主演，為中國近年罕見的神話題材特技鉅製作品。至於《封神》第三部曲，近日卻有傳因為首兩集票房不佳、投資公司資金出現問題，所以或許無緣面世，消息引起觀眾關注。

于適在《封神》系列飾演姬發。（《封神第一部：朝歌風雲》劇照）

費翔在《封神》系列飾演紂王。（《封神第一部：朝歌風雲》劇照）

娜然於《封神》系列飾演妲己。（《封神第一部：朝歌風雲》劇照）

《封神》三部曲由上市公司北京文化作為最主要投資方開拍，當時公司董事長宋歌對三部曲寄予「100億票房合格」厚望，然而《封神第一部：朝歌風雲》於2023年上映時僅收報26億3600萬元人民幣票房，未及目標數字三分一；今年初《封神第二部：戰火西歧》上映時，更因為特技效果參差、未如觀眾期望，最終僅收報12億3800萬元人民幣票房，不及前作一半，38億7400萬元總票房亦與100億元預期目標差距極大！

《封神第一部：朝歌風雲》大受好評，總票房高收逾25億人民幣。（《封神》微博圖片）

北京文化日前發布三季報表，顯示賬面現金及資產僅餘1億1900萬元人民幣，令外界擔心在未有新融資計劃下，難以完成《封神第三部曲：封神天下》（暫名）的後期製作及宣傳發行成本，第三部曲或會胎死腹中。北京文化曾於今年中的半年結業績報告透露，公司出品電影票房不及預期導致業務虧損；第三季業績亦未見為北京文化帶來極大業績，該公司出品的抗戰題材電影《南京照相館》及《東極島》，分別獲得30億1600萬元及3億9600萬元人民幣票房，前者成為季度黑馬，後者則高開低走未如預期。

《封神》系列第三集或會胎死腹中。（《封神第一部：朝歌風雲》劇照）

此外，北京文化亦與《封神》系列聯合出品方保利影業發生兩宗訴訟糾紛，當中涉及訴訟金額共5800萬元人民幣，內地媒體亦估計官司或對《封神3》上映帶來影響。同時，北京文化前董事長兼前總裁宋歌，於去年11月被北京市第三中級人民法院裁定「違規披露重要信息罪」，被判囚2年3個月監禁，並罰款20萬元人民幣。雖然北京文化現任董事長已於2021年由李霧擔任，然而外界認為公司尚未擺脫宋歌遺留的負面影響。