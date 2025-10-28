許紹雄逝世｜盤點電影經典對白　《孤男寡女》一句講出四種層次

有「Benz哥」之稱的資深藝人許紹雄，因癌症引發器官多重機能衰竭，於今日（28日）凌晨安詳離世，終年76歲。許紹雄縱橫影圈多年，一直都是影視並行，而在電影中，更有幾部代表作，其中在《暗戰》飾演的黃啟法，就讓他一嘗入圍香港電影金像獎最佳男配角的滋味。

許紹雄縱橫影圈多年，一直都是影視並行，而在電影中，更有幾部代表作。（資料圖片）

「我係重案組總督察黃啟法！」 《暗戰》黃啟法（1999）

《暗戰》最經典對白肯定是許紹雄口中一句：「我係重案組總督察黃啟法！」（《暗戰》電影劇照）

許紹雄跟劉青雲在戲中，更有些錯摸情節。（《暗戰》電影劇照）

許紹雄一直都有在影圈打滾，但講到演出獲肯定的，要數在杜琪峯韋家輝主導的銀河映像下的作品。1999年，他演出《暗戰》，飾演劉青雲的上司總督察黃啟法，而每次出場都怕別人不知自己的官階，都會大大聲講︰「我係重案組總督察黃啟法！」不過面對劉德華這種智慧型罪犯，只回應一句︰「走啦！」

許紹雄當年憑《暗戰》裡飾演膽小怕事的「黃啟法」，獲提名香港電影金像獎「最佳男配角」。（《暗戰》截圖）

《暗戰》不單令劉德華首奪《香港電影金像獎》最佳男主角，許紹雄亦憑黃啟法一角入圍最佳男配角，與謝君豪《千言萬語》、狄龍《流星語》、林雪《鎗火》及露比《細路祥》爭，最後敗予狄龍大哥。

好明顯就係你錯啦，呢隻鑊你孭硬，我撐都撐你唔到！ 《孤男寡女》華少上司（2000）

翌年再與銀河映像合作，拍下《孤男寡女》（2000），飾演劉德華的上司，而這個上司同樣只無能典範，不求有功但求無過，而一次劉德華與林雪在會上爭拗哪個部門出錯，身為上司的許紹雄只不斷重覆一句︰「好明顯就係你錯啦，呢隻鑊你孭硬，我撐都撐你唔到！」成個會呢句對白講咗四次，每次都有些微分別，而到最後都是以這句話作結，將自己放於不敗之地。

一次劉德華與林雪在會上爭拗哪個部門出錯，身為上司的許紹雄只不斷重覆一句︰「好明顯就係你錯啦。」（《孤男寡女》影片截圖）

第二句就係︰「呢隻鑊你孭硬，我撐都撐你唔到！」典型Ａ字膊上司。（《孤男寡女》影片截圖）

鍾Sir係我個名嚟嘅，其實我全名係叫「方鍾Sir」，方中信都係我啲親戚嚟。 《新紮師妹》鍾樂海（2002）

數到最經典，必然是在《新紮師妹》（2002）飾演的鍾樂海，一次忘記自己飾演緊方麗娟爸爸，一時口快在周驄面前誤講︰「鍾Sir Speaking」，搞到要作一大堆廢話解釋，仲要臨場示範個「Sir」字點寫，堪稱港產喜劇經典場面之一。

許紹雄在《新紮師妹》（2002）飾演鍾樂海，方鍾Sir。（《新紮師妹》影片截圖）

臨場示範個「Sir」字點寫，堪稱港產喜劇經典場面之一。（網上圖片）

不費吹灰之力鞋 《一蚊雞保鑣》阿發（2002）

其中一句歌詞︰「千年風濕好番晒」（《一蚊雞保鑣》影片截圖）

二人在戲中助黃子華生產「不灰鞋」，全名是不費吹灰之力鞋，仲拍埋MV。（《一蚊雞保鑣》影片截圖）

與黃子華關係非淺的許紹雄，在子華自資拍攝的《一蚊雞保鑣》上，也幫手演阿發一角，跟苑瓊丹在屯門經營茶餐廳，不時斥資子華做生意，其中一單就是生產「不灰鞋」，全名是不費吹灰之力鞋，仲拍埋MV。