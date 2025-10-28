Edan呂爵安《模範的士3》演國際刑警　與李帝勳聯手打擊犯罪集團

韓國實力派影帝李帝勳主演的韓劇《模範的士》第3季即將於下月21日首播，今日（28日）官方公開了首段預告，香港男團MIRROR成員呂爵安（Edan）有份客串，而預告片亦曝光Edan的造型及所飾演的角色。

《模範的士》第3季即將於下月21日首播。（IG@/sbsdrama.official）

Edan在《模範的士》第3季中飾演國際刑警Michael，預告片段中他與李帝勳在日本一大廈天台會面，甚有港產片《無間道》影子。Edan以英語介紹自己身份，並要求李帝勳跟國際刑警合作，而李帝勳則反問：「你為甚麼認為我會幫忙？」另外，李帝勳在劇中有大量打鬥場面，劇集分別在韓國及日本福岡取景拍攝。

Edan在《模範的士》第3季中飾演國際刑警Michael。（預告畫面）

Edan與影帝李帝勳有不少對手戲。（預告畫面）

《模範的士》自首季播出以來，一直大受歡迎。（預告畫面）

劇中除了李帝勳外，還有「彩虹運輸」的金義聖、表藝珍、張赫鎮、裴侑藍全員回歸，還有尹施允、申柱煥、張娜拉、音文碩和日本國民演員竹中直人、笠松將客串亮相。李帝勳曾憑該劇第一季奪得SBS演技大賞，迷你劇類型／奇幻部門男子最優秀演技賞，去到第二季，更奪得最高榮譽的大獎，可謂是李帝勳繼《解碼追兇》（Signal）後另一代表作。

李帝勳曾憑該劇第一季奪得SBS演技大賞，迷你劇類型／奇幻部門男子最優秀演技賞。（IG@/sbsdrama.official）

《模範的士》改編自網絡漫畫，講述一個地下組織「彩虹運輸」，專門替一群無法受到法律保護，而滿肚冤屈的受害人，提供復仇計劃。（IG@/sbsdrama.official）

《模範的士》改編自網絡漫畫，講述一個地下組織「彩虹運輸」，專門替一群無法受到法律保護，而滿肚冤屈的受害人，提供復仇計劃，而的士司機就是用來掩飾行動的最佳身份。劇集於2021年首播第一季，大受歡迎，2023年播出的第二季，結局收視更高達21%。